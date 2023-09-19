只要3步驟，輕鬆養成有錢體質 ABC帳戶管理法幫你管好個人收支

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根據金融研訓院去年公布的「2022年台灣金融生活調查」統計結果發現，有高達13.6%的國人完全沒有任何儲蓄，尤其有18.8%的民眾無法在一星期內籌到新台幣(以下同)10萬元。另亦有人力銀行最新調查顯示，國內39歲(含)以下的勞工個人名下總存款平均只有12.4萬，低於去年統計的13.2萬和前年的13.3萬，創下五年新低水準。

這樣的調查結果讓人詫異。因為上述情況，不但顯示國人在金融風險抵抗力方面明顯不足，更與多數人夢想擁有財富和穩健的財務狀況有所悖離。其實，只要掌握正確的方法和習慣，任何人都可以輕鬆養成有錢的體質。本文將分享三個關鍵步驟，幫助你實現財務自由，並擁有更好的生活品質。

第一步：持續記帳：透過記錄每一筆收支，搞清楚你的金錢流向

要養成有錢的體質，首先必須了解你的金錢流向。記帳是一個極其重要的步驟，幫助你監控每筆開支和收入，確保資金不被浪費或錯用。以下是一些記帳的重要原則：

1.記錄每一筆金錢交易，無論是日常開支、購物、餐廳用餐、娛樂活動還是其他支出。

2.使用數位工具、應用程式或紙筆記帳本來追蹤支出和收入。

3.每月檢查你的帳目，分析花費最多的項目，並評估是否可以削減或省錢。

這個步驟的目標是建立對你的金錢流向的清晰認識，為進一步的財務管理做好準備。

第二步：更新個人財報：把自己當成一間公司經營，用財務報表來掌握財務狀況

一個成功的企業總是關注財務健康狀況，同樣，你也應該將自己視為一間公司，經營自己的財務，目標是產生足夠的現金流支應你現在和將來的消費，並且能夠將自己或家庭「有限公司」的淨值最大化。

財務報表是全世界的企業運用在公司理財、達成經營目標的工具，所以身為自己人生財務長的你，也可以把這樣的技巧運用在個人，這包括建立和維護一個個人財務報表，以監控現金流(收入及支出)和淨值(資產及負債)。

經常更新你的個人財務報表，以確保你的財務狀況在正確的軌道上。這個步驟將幫助你制定長期財務目標，並確保你的財富穩定增加。

第三步：ABC帳戶管理法：分離帳戶確保收支無虞

要養成有錢的體質，掌握支出預算至關重要。分離帳戶管理是一個有效的方法，可以幫助你控制開支，確保你的金錢用於最重要的項目。以下是如何實施「ABC帳戶管理法」的建議：

1.填寫收支表：

ABC帳戶管理法，是一套收支管理的系統，要建立收支管理系統，必須先量化自己的收入及支出。所以先參考檢閱自己記帳的紀錄，填寫一份收支表格，把收入和支出一一盤點出來，就可以知道自己收支細項的組成，有助於你深入了解自己的財務狀況，從而更好地進行資金管理。

2.創建ABC三個銀行帳戶：

接下來，你可以開設三個不同用途的銀行帳戶，以更有效地管理資金：

(1)Ａ帳戶：生活開銷帳戶，用於日常生活費用的支付，如食物、房租、水電費等。

(2)Ｂ帳戶：必要的年度性開銷帳戶，用於存放每年需要支付的固定費用，例如車輛保險、稅金、家庭旅遊預算等。

(3)Ｃ帳戶：用來達成未來理財目標而儲蓄或投資的夢想帳戶，這個帳戶可以用來實現長期目標，如購房、退休計劃等。

3.設定Ａ、Ｂ帳戶的支出預算，並分配每月收入：

一旦建立了這三個帳戶，接下來的步驟是確立Ａ和Ｂ帳戶的支出預算，並將每月的收入按比例分配至這兩個帳戶。嚴格遵守預算是關鍵，這樣你可以確保生活費用得到滿足，同時為未來積累資金。Ｃ帳戶則應當是你的儲蓄和投資工具，每月為之劃撥一部分資金，以實現理財目標。

4.定期檢查帳戶，調整預算：

定期檢查你的三個帳戶和收支情況是至關重要的。這可以幫助確保你的財務目標正朝著計劃的方向前進，並在必要時調整預算，以反映你的目標和生活變化。

使用「ABC帳戶管理法」建立收支管理模式，其實非常簡單且實用，每當收到薪水，只要將一部分款項轉移到每月和每年日常開銷的預算，確保現在夠用且不會超支。另外也有一部分款項轉移到儲蓄帳戶和投資帳戶，以確保這些目標未來都能夠得到資金支持。

ABC帳戶管理法可以幫助你保持金錢的有序管理，並確保你的開支不會超過你的承受能力。同時，它也有助於積累儲蓄和投資，進一步增加你的財富。

養成有錢的體質不是一夕之間的事情，但以上三個步驟可以幫助你開始建立穩健的財務基礎。記帳、用個人化財務報表掌握財務狀況和分離帳戶管理支出預算是實現財務自由的重要工具。踏實地執行這些步驟，你將能夠更好地掌握自己的金錢，並實現更富足的生活。記住，持之以恆是成功的關鍵，現在就開始行動吧！

（文／林依璇）

文章來源：本文由理財周刊提供，原文網址見此