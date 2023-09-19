國家隊雙作多護盤 點燃大選行情 5類股人氣爆棚

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政策作多 國家隊進場救台股

2024大選話題升溫，國家隊18日進場，八大公股行庫豪砸71.42億元護盤，是8月9日來最大單日買超，投信更連33買達997億元。分析師認為，歷史經驗總統大選前台股上漲機率高，加上勞退基金及退撫基金尚可撥款超過1,800億元，國家隊進場救市績效可期。

台股18日受台積電領跌、外資擴大賣超256億元影響，加權指數重挫222點或1.32％收16,698點，失守季線，跌點與跌幅為8月28日以來最大，盤面上靠政策概念股維繫人氣，包括航太、低軌衛星、綠能、生醫、金融等都見到國家隊點火，法人指出，時序將進入光輝10月，國家隊拉抬作多動作會更加鮮明。

第一金投顧董事長陳奕光表示，建議投資人可把握大選前行情，包括政策利多加持的產業及受惠股。

往年大選前120天到30天，台股上漲機率超過五成，例如選前120天上漲機率57％，後依序為前90天上漲機率57％、前60天及前30天上漲機率超過七成，表現最佳，以平均報酬率來分析，則分別上漲1.65％、5.08％、6.19％及降至1.77％。

陳奕光認為，政府護盤資金龐大，再挾AI伺服器開始出貨、iPhone15上市利多、金融獲利回升，上市櫃第三季獲利優於第二季、第四季續揚，估10月中旬左右台股指數將有望突破萬七，愈近選前有望突破17,463點前高。

聯邦投信投資長吳裕良表示，六大核心戰略產業中力道最猛除綠能及再生能源外，非軍工產業莫屬，2024年國防總預算達到歷史最高，搭配軍工展，企圖以政策扶植軍工產業搶歐美訂單。

此外，投信18日已連33日買超台股，其背後資金部份來自政府，2024年退休請領年齡延後1年至64歲，未來勞退基金可運用資金增加，有利投資股、債市。

台新投顧副總經理黃文清說，若台積電利空淡化，本波由國家隊帶領的護盤救市發酵，上漲行情可期。