匯銀：新台幣貶勢 估Q4趨緩

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股匯雙殺。新台幣18日午後再度跌至近32元大關，但尾盤貶幅收斂，終場收在31.978元兌1美元，貶值5分，為連二個交易日收黑，總成交量14.93億美元。

匯銀主管認為，新台幣在32元有重重關卡，除央行機動進場調節，及月底加季底出口商作帳拋匯需求，短線相對有撐。接下來第四季升息將進入尾聲，加上近來人行加強穩匯，連動新台幣在內的主要亞幣，貶勢預估逐漸收斂。

台股18日大跌222.68點，外資賣超258.28億元，並加大匯出力道，衝擊新台幣開盤直衝32元關卡，隨即因人民幣中間價調升，新台幣貶幅收斂，午後外資匯出力道仍未縮手，終場貶值5分，短線將力守32元。據央行統計，18日主要亞幣升貶互見，人民幣下挫0.31％跌幅最深，新台幣貶0.16％，日圓小升。

此外本周迎來超級央行周，除聯準會（Fed）外，英、紐、瑞士、瑞典及我央行都將進行利率決策會議。匯銀主管分析，市場靜待Fed及主要央行利率決策及會後談話，在各央行公布答案後，外資才有明確動向，若Fed維持年底最後升息步調，美元勢必逐步走弱，外資熱錢回流，新台幣在內主要亞幣才有反彈可能。

匯銀主管觀察，先前較惜售的出口商，一見32元馬上偏積極丟美元，使新台幣不至貶破波段新低，後續若利差維持目前水準，新台幣最弱時刻將慢慢過去，但仍要緊盯FOMC會議結論及相關談話，未來應且走且看，「不要把話說死」。（相關新聞見A2）