Fed今開會 市場聚焦4重點

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Fed決策會議四大看點

美國聯準會（Fed）今（19）日起召開兩天決策會議，市場預料此次篤定不會升息，但專家指出，鑑於利率政策按兵不動，因此Fed發表的經濟預測、也就是《經濟預測摘要》（Summary of Economic Projections）將是市場觀察重點，並且應聚焦於四個面向。

其一，針對Fed明年降息次數的預期，是否仍維持四次？Fed官員曾提到傾向讓基準利率處在高水位，為要讓通膨下降，目前基準利率區間為5.25～5％。今年6月官員預估明年約降息四次，每次調降1碼，但一些經濟學家認為，降息次數可能少於官員預期。

美銀資深美國經濟學家巴維（Aditya Bhave）強調，「對市場而言，《經濟預測摘要》可算是9月會議最重要的焦點。」巴維指出，明年可能只降息三次、每次降息25個基點（1碼），「以目前經濟強度來看，降息的需求或許沒那麼高。」

點陣圖中位數或許會反映降息次數減少。巴維在報告提到，「倘若真的發生，這將是令市場驚訝的鷹派立場。」

其二在於有多少Fed官員認為利率已過頂峰。今年6月的會議，Fed的18位決策官員中僅六位認為央行已完成升息，對此Evercore ISI副董事長Krishna Guha認為，此次將有接近一半的決策委員抱持上述看法。

根據芝商所FedWatch在18日的最新數據，押注Fed於20日維持利率不變的比率高達99％，下次11月23日會議依舊不變的比率仍高達69％。明年3月押注Fed降息的比率明顯拉高，升至12.4％。

第三個重點是Fed對經濟預測做出的調整。美銀經濟學家提到，眼見經濟表現強勁，Fed對於2023年的成長預測會由1％上修至2％。至於核心PCE通膨預測可能由3.9％降至3.7％，但2024年的核心通膨可能調升至2.8％，並預測2026年通膨率返回2％。

最後，專家認為Fed有可能開始調升中性利率預測。法國巴黎銀行經濟學家舒利亞提耶娃（Yelena Shulyatyeva）表示，這代表「整體利率水準將升高」。目前Fed的中性利率在2.5％，但預估區間介於2.375至3.625％之間。