房貸利率逾7% 美房市爆退訂潮

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美國房貸利率變化

美國房貸利率8月攀抵近20年高點，導致房市爆發解約退訂潮。據房地產經紀商Redfin最新數據顯示，美國8月取消購屋合約比率，創2022年10月以來最高。

Redfin15日公布，上個月約六萬件房屋購買合約遭到取消，約占簽訂合約房屋的15.7％，此比重高於去年同期的14.3％。原因在於房貸利率高得嚇人，迫使許多民眾重新考慮是否購屋。

Redfin表示，8月美國30年期固定房貸平均利率達7.07％，期間一度升抵7.23％、改寫2001年以來最高，導致購屋者每月償還房貸的負擔大幅加重。

Redfin房地產經紀人摩爾（Jaime Moore）表示：「買家看到價格時會被嚇到，除了房貸利率變高外，他們還得支付維修費與過戶結算等費用。」

據Redfin報告顯示，美國8月房價中位數較去年同期增加3％，來到42萬846美元，增幅創去年10月以來最高。但按月來看的話，8月房價下滑0.2％。這顯示出，房貸利率居高不下限制美國房市交易動能，但房屋庫存偏低令房價維持高檔。

Redfin經濟研究部門主管陳肇（Chen Zhao，音譯）表示：「在可預見的未來，房價依然會維持高水平。美國聯準會（Fed）在對抗通膨方面仍有許多工作要做，這意味著：房貸利率短期內不太可能迅速回落。」

Redfin表示，8月待售房屋總數改寫歷史新低，經季調後月減1.1％，較去年同期則暴跌21％，年跌幅創2021年6月以來最大。8月新掛牌房屋數量年跌14％但月增0.8％，顯現「觸底反彈」跡象。

至於8月已簽約待過戶成屋銷售月跌0.6％、年減18％。Redfin表示：「隨著高房貸利率初步衝擊逐漸消散，已簽約待過戶銷售開始回穩，但高昂住房成本依然令許多買家望而卻步。」