緊盯鮑爾談話 美股恐震盪加劇

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儘管美國聯準會（Fed）利率會議按兵不動應該已成定局，但主席鮑爾20日會後記者會的談話，特別是針對降息釋出的蛛絲馬跡，都有可能讓美股震盪加劇。

根據外媒報導，鮑爾會後聲明預料將與8月他在傑克森霍爾央行年會演說內容差不多。不過市場分析師指出，Fed發布最新利率點陣圖與會後記者會問答環節，才是牽動美股走勢的重頭戲。

Interactive Brokers策略長索尼克（Steve Sosnick）表示，目前美國芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）仍處相對低檔，暗示市場氣氛依然樂觀，不過也更容易受利空消息影響。

分析師認為，投資者期望在記者會上聽到有關Fed將在明年中開始降息的訊息，一旦他們希望落空，美股恐將出現崩跌危機、美債殖利率與美元雙雙走高。

Schwab首席市場策略師桑德斯（Liz Ann Sonders）也提到，在鮑爾45分鐘到1小時的問答環節，釋出的訊息通常比會後聲明更能撼動美股，市場目前普遍預期Fed將維持高利率更長時間，以及將在2024年開始降息，鮑爾在記者會上對此是否會提出異議，料將引發投資者高度關注。

8月初以來，愈來愈多數據顯示受激進升息影響，美國經濟成長力道開始趨緩，企業與個人破產案件也出現攀升、就業市場則浮現降溫跡象。EY首席經濟學家達柯（Gregory Daco）補充，恢復學貸還款、政府可能關門及汽車工會罷工等三大威脅，恐讓第四季經濟成長大幅受壓。他預期鮑爾可能被要求對這些議題發表看法。