人民幣中間價、市場價 價差擴大

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中國人民銀行近期多箭齊發試圖拉抬匯市，但邊際效應遞減愈加明顯。人民幣兌美元中間價18日連六漲，再創逾一個月新高。但在岸價和離岸價不僅跌勢擴大，中間價和市場價的價差擴大到逾1,200個基本點，兩者悖離之勢愈加明顯。

路透報導，人行持續動態過濾中間價以穩定匯市，18日報價較上個交易日上調50個基本點、來到7.1736元，創8月14日以來新高。

交易員指出，美國聯準會利率會議將召開，美元指數與美債殖利率進一步揚升，人民幣再度承壓。人民幣兌美元在岸價18日震盪走跌，最低至7.2977元，終場收7.2920元，大跌229個基本點，成交量持續萎縮，僅135.6億美元。離岸價18日在7.29元附近震盪，最低至7.2984元。

中間價、市場價一升一貶，兩者間價差擴大到逾1,200個基本點，回到9月初人民幣暴跌時的水準。交易員指出，近期人行連續重拳出擊，市場忌憚監管穩匯決心，交投意願低迷。不過，中間價與市場價差距擴大至逾千點，短期官方可能著重縮窄兩者價差。

大陸投行中金公司最新報告指出，若是聯準會主席鮑爾等官員未令市場感受進一步升息必要性，美元可能面臨一定的回落風險。加上大陸經濟修復持續推進，人民幣有望獲益，在本周出現偏強格局。