台積增資美國廠 投審會准了

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台積電投資美國廠計畫持續進行！經濟部18日召開投資審議委員會，會中核准及備查重大投資案件計八件，其中台積電獲准以45億美元，增資美國亞利桑那州廠做為營運資金。這是投審會繼今年3月同意台積電增資35億美元給美國廠之後，第二次放行台積電增資。

投審會表示，台積電以45億美元增資美國亞利桑那州廠，主要是做為營運資金用途，從事經營積體電路及其他半導體裝置的製造、銷售、測試與電腦輔助設計業務。

由於這是繼台積電對美國廠增資35億美元之後，第二次增資，經濟部表示，這次增資除能滿足台積電與客戶建立更緊密關係外，並將有利於台灣半導體產業持續壯大及加深供應鏈連結。

投審會於2020年12月先核准台積電赴美投資35億美元，今年3月27日再通過台積電增資35億美元於美國亞利桑那州廠，若再加上這次的增資金額，投審會已同意台積電赴美投資金額115億美元。

換言之，儘管台積電美國廠因文化差異、當地供應商及員工問題，且4奈米量產時程也傳出由原訂的2024年底推遲到2025年，但台積電仍持續在投資美國廠，建廠計畫也維持不變。

值得關注的是，美國亞利桑納新任州長郝愷悌（Katie Hobbs）16日剛好率團訪台5天，希望加強雙邊經貿合作，這也她繼2016年來訪後第二度訪問台灣，更是她今年1月就任後首度來訪，蔡英文總統預計19日下午於總統府接見訪問團，此刻投審會同意台積電增資案，應是對台美經貿發展釋出善意。

投審會18日共核准備查八個案件，僑外投資二件、對外投資六件，除了台積電增資案，還包括智易科技以6,000萬美元增資ARCADYAN HOLDING（BVI）CORP.，從事經營一般投資業務；英業達以8,405萬8,000美元增資泰國INVENTEC ELECTRONICS，從事經營電腦產品組裝及銷售業務。