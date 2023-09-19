張忠謀：台灣半導體產業有三優勢

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台積電創辦人張忠謀按讚台灣半導體產業，他指出，台灣有三大優勢，包括擁有半導體人才、人才流動率低、交通方便等優勢，他並強調，台灣要捍衛目前在全球半導體產業的領導地位。

暌違24年，國際法官協會年會28日來台舉辦「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立七十周年慶祝活動」，來自66個國家的法官齊聚一堂，總統蔡英文親自出席致詞，張忠謀也受邀並以「台灣在晶片製造的競爭優勢」為題進行專題演講，他點出台積電對全球的重要性，並指出，全球50％的晶片由台積電生產、90％的先進晶片多是由台積電生產。

對於半導體產業發展，張忠謀指出，晶片生產過去從上游到下游，都由一家廠商以一條龍方式生產，而台積電開創出獨特的商業模式，台積電專注於資本技術密集的研究開發、晶圓廠、先進半導體封裝，只專心做設計，不和客戶競爭。

提到台灣半導體產業的三大優勢，張忠謀則提說明，台灣優勢第一是人才，台灣有大量高品質的工程師，台灣18歲至22歲年輕人中，大學畢業者多，台灣工程師都願意在晶圓製造業中工作，忍受穿著如太空人般的特殊裝備在無塵室中工作。

至於台灣第二個優勢是人才的流動率低，張忠謀說，半導體工作工時非常長，且台積電每年離職率約4％至5％，但美國在70、80年代晚期，每年離職率是15至20％，這是非常嚴重的問題，因為訓練一個工程師得花數年時間，若流動率超過10％，又怎麼能做出好業績。

最後張忠謀提到的第三個優勢是交通方便，如果工作地點和住家不是在同一城市，台灣有高鐵、高速公路可以連接，台積電的三個製造廠，有一、二千名工程師透過高鐵通勤，但這種方式在美國是無法行得通的。張忠謀強調，台灣要捍衛目前在全球半導體產業的領導地位。