台股摜破季線…三名師：大選前上車好時機

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三名師看台股18日表現

遭到台積電傳聞利空打擊，台積電、AI股18日股價炸裂，拖累台股重挫222點，長黑K棒摜破季線，守穩月線。台股三名師認為，鑑於台股擁有十千金行情多頭、AI股長線景氣樂觀等五大利多，此時大跌是總統大選前的上車時機。

上周五（15日）傳聞台積電要求供應商延後交付高階晶片製造設備，不但重擊美股四大指數，18日台積電及AI股聯袂遭遇沉重賣壓，台積電為重災區，18日股價下挫18元，收在540元，失守半年線，光一檔就影響指數跌點147點，外資為最大賣壓，18日賣超台積電2.33萬張，賣超126.86億元。

不過18日台股並非一片綠油油，資金健康輪動到蘋果iPhone 15供應鏈、高價股、IC設計、記憶體、風電及低基期股票，如力旺、大立光、祥碩、聯發科、健策、國巨、精測、瑞昱、愛普*、智原、矽力*-KY、玉晶光等。

台股終場下挫222點收低16,698點，成交量為2,856億元，外資期現貨偏空，賣超台股256億元，台指期淨空單增加5,342口，達6,811口，投信站在買方，18日買超16.14億元，為連33日買超，八大公股行庫砸大手筆買超71.42億元。

展望後市，康和證券投資總監廖繼弘、第一金投顧董事長陳奕光及永豐投顧總經理李學詩等三名師都認為，目前季線緩降，短期台股在半年線到萬七區間震盪，鑑於五大利多，此時為總統大選前的上車時機。

台股五大利多分別是第一、台股目前擁有高價股十千金，行情處在多頭無誤。第二、八大公股行庫及投信的國家隊強勁護盤，接走外資所拋售持股，其中投信18日連33日買超，即將挑戰史上第二大、連36日買超。第三、安謀（Arm）本益比超過100倍，輝達、蘋果將有比價空間，對台股電子股有利。第四、台灣第三季GDP成長率及上市櫃公司獲利將逐季成長。第五、從輝達、超微、亞馬遜及廣達等重量級AI龍頭股的法說會釋出訊息顯示，AI伺服器產業前景樂觀，短線為籌碼修正期，靜待營收、獲利開出。

廖繼弘表示，季線扣抵16,887點以上指數，緩和季線跌勢且M頭型態未形成，目前是9周KD值交叉向下的中期調整，以時間換取空間進行整理，因AI股占權值，台股要突破萬七仍須靠AI股活絡帶動。