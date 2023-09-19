零股交易10強出爐 台積電爆158萬股天量

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18日零股交易成交量前十大個股

「護國神山」台積電受到通知設備供應商延後交貨消息影響，18日股價修正逾3％，跌落月線、半年線雙重關卡。不過，在台積電出現急跌走勢之下，再度觸動小資族「危機入市、低檔布局」操作心態，單日零股交易爆出逾158萬股大量，創近兩個月以來新高。

台積電傳出已通知包含艾斯摩爾（ASML）在內等主要供應商，推遲先進晶片製造設備的交付，使得美半導體設備股15日出現大幅回檔，其中ASML下跌4.1％，科磊下跌5.4％，應用材料下跌4.4％，台積電ADR也下挫2.3％，使台積電18日股價下跌3.23％收540元，市值蒸發4,668億元至14.003兆元，面臨14兆元保衛戰，外資單日大砍2.33萬張持股。

不過，台積電雖然遭逢國際資金調節，股價再度陷入短空格局，但卻也激起零股、小資族群進場意願，18日零股交易金額爆出158.61萬股大量，創7月24日以來最高成交股數，並為上市櫃個股唯一單日交易股數突破百萬股，重新登上個股零股榜首王位，大幅超越第二名聯發科的68.86萬股。

第一金投顧董事長陳奕光認為，目前國內資金尚未出現明顯退場跡象，除了政府基金銀彈備妥，投信、八大公股行庫持續承接外資拋售持股之外，由一般投資人所凝聚的「螞蟻雄兵」力量也不容小覷，包括台灣超額儲蓄逾3兆元，資金流入股市，定期定額、零股投資股民持續增加。

券商主管指出，觀察以往零股、小資族進出動向，對電子權值股交易熱門時間點大都落在除息前後，以及跌破月、季線、半年線等重要關卡之際，而台積電在14日進行除息上演秒填息走勢，使得原先蓄勢進場的零股族群未能掌握進場時機，當日成交零股股數僅有48.52萬股，而18日較大幅度回檔，並再度跌破半年線之下，提升低接買盤進場意願。

本國投顧法人分析，半導體設備類股近期股價已先行反應消息利空。而在台積電延遲拉貨為短期現象的預期之下，並看好明年下半年半導體行業景氣復甦，以及蘋果、聯發科、高通等大型客戶陸續加入台積電3奈米製程行列，擴大經濟規模，對台積電看法維持正向，逢低具布局機會。