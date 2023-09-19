歐工具機展 主帥親征搶單

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣工具機近11年出口值概況

全球規模最大的歐洲工具機展（EMO）18日在德國漢諾威登場，台灣有包括友嘉集團、上銀、程泰集團、台中精機、永進及東台集團等144家廠商參展，並鎖定航太、電動車、新能源等產業，展出智慧化、複合化或自動化解決方案。為了搶單，主帥或二、三代親征，坐鎮會場。

今年EMO展以「Living innovation, shaping change」為主軸，持續創新因應環境或應用產業的形態變革，引領全球工具機產業未來商機、與未來的可連接性及永續製程。

台灣工具機廠及零件業面臨大陸疫情經濟不佳、歐美客戶因升息及通膨等因素，而放緩建廠或添購設備速度，東南亞需求未明顯增加，加上日韓等勁敵挾其貨幣貶值幅度勝過新台幣優勢，產品報價與台廠間的價差大幅縮小，讓台灣業者感到腹背受敵。

業者無不將這次EMO展視為年底前最後一次搶大單的機會，全力以赴，紛紛展出新機台或解決方案。台灣機械工業公會樂觀預估，現場及後續接單可創造9億美元商機。

為搶單，程泰集團董事長楊德華、友嘉集團總裁朱志洋、上銀董事長卓文恒等主帥親征，並與歐洲代理商洽談明年訂單計畫。東台集團由第三代東台副總經理嚴璐、永進精機總經理陳伯佳督軍，高明精機總經理張市育、大立機器總經理莊大立、三鋒執行董事林彥廷等二代也坐鎮會場。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長陳伯佳表示，EMO展是疫後最大國際工具機盛會，因應全球淨零減碳趨勢，各國工具機暨零件廠商展示產品或技術都聚焦在數位轉型、綠色轉型，與工具機公會主辦2024台灣工具機展主題一致。

東台集團、友嘉集團整合旗下各品牌，在新興應用領域，提供智慧化、複合化、自動化完整解決方案。永進機械攜手新成員TRIMILL，藉由拉力賽車對性能的要求，提供高效能、高可靠度及品質長效的解決方案。台中精機以高階加工機搭配智慧化系統，呈現單機自動化及智慧工廠樣貌。亞崴參展主軸是五軸機，鎖定國外大型風電設備訂單。

上銀集團整合上銀及大銀微系統兩公司機電資源，展出上銀生產的旋轉工作平台，搭載大銀力矩馬達、智慧螺桿及線軌等新產品。