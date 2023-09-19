施振榮揪宏碁緯創 建零碳遊艇

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宏碁集團創辦人施振榮退而不休，因應全球淨零碳排、海洋永續趨勢，再跨入「藍能」新領域，與四十年老友、藍色經濟理念倡議人Gunter Pauli共同發起，與台灣產業界攜手打造零碳排遊艇，並建置Porrima未來船供應鏈，同時亦偕緯創投入風能發電商機，與德國Skysails共同開發新技術。

去年初，在施振榮與宏碁的促成下，Gunter Pauli與其藍色創新實驗船Porrima，首度來台、且在高雄港停泊。在此前，做為全球第一艘完全靠太陽能及風能環行世界的船舶，Porrima已完成總里程達16萬公里、長達12年的多次環球航程。

昨（18）日施振榮與Gunter Pauli偕同宣布，將攜手台廠合作在台打造Porrima未來船。除了由宏碁與緯創提供AI技術相關支援外，將使用台塑碳纖維材料建造超輕高性能船身。另將採用循旭科技電池材料92％可循環回收再製的太陽電池，及行競科技的浸沒式冷卻電池系統。其它供應鏈夥伴還有包括巨星造船、嘉信遊艇及大禾竹藝工坊等台灣業者。

施振榮與Gunter Pauli為此合資成立保利馬（Porrima Inc.）公司，資本額設立達2,500萬美元，兩人持股分別為17％及34％，另49％將持續尋求策略投資夥伴入股。

施振榮表示，既有Porrima預計於十月間從印度孟買航行至高雄、進廠全面改造，於明年趕赴日本大阪世博會。同時也將委由嘉信遊艇與台灣供應鏈打造三艘小型Porrima遊艇，最快明年底、2025年初陸續交船，鎖定歐美客製化遊艇市場推廣。

Gunter Pauli指出，歐洲已有部分港灣禁止柴油船入港、淨零排碳趨勢日益發展，投入零排碳遊艇的建造，並透過其導入AI及自動化、建置自給自足的水、電、行等基本需求的創新藍色經濟解決方案，將是未來全新的全球性產業商機，尤對於島嶼型國家／地區將是相當大的潛力市場。