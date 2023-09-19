東哥遊艇20億建新廠 2025年量產

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遊艇產能明年將滿載，因應客戶訂單需求，東哥遊艇董事會18日通過資本支出20億元，在現有的兩座廠房附近購地興建第三廠，預定2025年下半年量產，用於生產35至40公尺的豪華遊艇，年產能為6至8艘，屆時東哥三個廠的總產能將達18至24艘。

東哥董事會18日核准資本支出計畫案，預計投資20億元，購買土地、興建廠房和購買設備，將自9月開始陸續投資，以因應產能需求。

東哥指出，東哥目前有高雄同利、金福廠等2座遊艇生產組裝廠，同利廠主攻27到32公尺遊艇的生產，年產能6至8艘，金福廠以生產35至37公尺的大型遊艇為主，年產能約6至8艘。

東哥說，由於金福廠生產目前已滿載，同利廠也將在明年滿載，因此東哥已洽購兩座既有廠房附近的基地建設新廠，該地近5,000坪，將以每坪20多萬元的市場行情價格買進，由於該地尚有部份建築物，因此完成簽約過戶之後，將先拆除地上物，預計新廠可在2025年下半年完工量產。

東哥表示，第三廠將以生產35至40公尺的豪華遊艇為主，規畫年產能約6至8艘，屆時東哥每年總產能將達18～到24艘。

東哥說，18日董事會核准的資本支出，其中的30％，將由自有資金支應，其餘的70％則向銀行辦理融資。

東哥遊艇今年8月因認列遊艇銷貨收入減少，單月營收2.30億元、年減31.63％，累計前八月營收36.68億元、年增3.07％，今年上半年每股稅後純益12.68元、年增20.19％。