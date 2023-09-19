美商務部高層 直搗竹科半導體業

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美國商務部副部長兼國家標準與技術研究院（NIST）院長羅卡西奧（Laurie E.Locascio）18日訪台三天，首日拜會總統府等單位，鞏固台美在AI、半導體及資安的科技戰略關係，預計還將直搗竹科半導體供應鏈廠商，深化雙邊產業面的應用。

羅卡西奧等一行人此行相當低調，同行的還有美國商務部副助理部長范培美（Pamela Phan）。由於她是美國商務部史上最高層級訪台官員，加上NIST在美國晶片法案及美中科技戰，扮演重要角色，因此引起相當關注。

總統蔡英文18日接見訪問團時表示，網路安全是台美共同重視議題，今年5月，在台舉辦第一屆台美「科技合作對話」，對台美科技合作具有重大意義。除科技合作，台美也積極深化經貿夥伴關係，期盼台美盡早簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），讓雙方產業合作更加緊密。

羅卡西奧指出，此次同行13家企業代表都很期待，與台灣領先資通訊科技安全產業及關鍵技術產業供應商進行討論，促進商業互動，並期待此行與數位部長唐鳳及其他業界領袖討論，如何透過AI進行更多資安能力合作與建構，鼓勵更多業者採用經過驗證資安標準、準則及作法。

羅卡西奧率團來台拜會第一個行政部門為國科會，主委吳政忠表示，這次會談對於深化台美雙方的科研合作具有重大意義，相信未來與NIST在半導體、AI及網路資安等科研領域，可帶來更實質且深化的合作，進而嘉惠雙方在產業面的應用。

羅卡西奧則是深感我國推動資安技術、AI、半導體布局與美國方向一致，美國NIST今年4月已成立國家半導體技術中心，未來希望能與台灣共同培育半導體及網路資安人才，並推動各項應用至產業界。

此外，數位部指出，雙方這次就最新2.0版網路安全框架（CSF）、供應鏈資安成熟度（NIST SP 800-171）、隱私強化技術、後量子密碼應用、資安人才培育、AI系統評測等重要議題進行深度交流，討論台美雙方未來合作機會。

據了解，羅卡西奧接下來將拜會經濟部，還會直搗竹科學園區，可望與台積電等半導體供應鏈大廠互動。此外，訪問團將以酒會方式，促進美方13家資安廠商與公部門進一步交流。