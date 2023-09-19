秋季加盟展 周邊商機近70億

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2023台北國際連鎖加盟大展秋季展落幕，根據主辦單位台灣連鎖加盟促進協會統計，今年進場觀展人數較去年同期成長9％，加盟簽單率成長10％以上，預計超過1,000家實體店鋪開幕，在2023年尾聲帶動整體北台灣商圈復甦。

做為史上規模最大的秋季加盟展，台灣連鎖加盟促進協會18日指出，今年展覽創下不少紀錄，包含年底國際買主最多、年底國際簽約數最多、年底國內加盟創業新高，預計帶來近20億元商機，讓2023全年度加盟周邊商機衝破70億元大關。

台灣連鎖加盟促進協會指出，本次展覽也出現許多全新專利技術，像是首次參展的「炳叔烤玉米」，就帶來獨家發明的「直立式烤爐」，一改過去玉米橫放一排的烤法，改為直插式「站著烤」，以600度高溫均勻加熱，全生玉米從20分鐘縮短到10分鐘就能烤熟。

另一家參展廠商「空間特工」也帶來全新商品「自走吧檯」，以本土設計製作的移動式櫃台，讓攤商轉點更簡單，吧檯隨時能透過電力「自行移動」上貨車往來各販售據點，大幅增進商業機動性，並且採用充電設計，方便環保。

在品牌創新方面，創立34年的丐幫滷味，也推出全新品牌「陳家大小姐滷味」，改善人力缺乏問題。過去傳統滷味攤操作較為複雜，必須要兼顧切菜、調味、結帳等工作，前置作業較多，技術層面較高，一家店需要2～4名人力；但新品牌「陳家大小姐滷味」直接在中央工廠分切好滷味、處理好滷湯，再配送到加盟店，並採用電子支付、掃碼點餐以簡化流程，現場省去長時間熬煮、結帳等繁瑣程序，大大降低缺工衝擊。

現在由於民眾收入M型化，台灣連鎖加盟促進協會指出，加盟型態也更加多元，從街邊攤販到近千萬的店家都在展覽中並立呈現，提供民眾不同選擇。