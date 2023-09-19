壽險新約保費 恐創17年最慘

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利率前景不明，資金轉往美債，加上投資型保單新制壓抑買氣，壽險8月新契約保費約485億元，今年已有三個月單月賣不到500億元，前八月累積新契約保費收入僅4,722億元，剩下四個月即便沒有衰退，全年新契約保費亦難破7,000億元，恐創下2007年以來的17年新低。

前八月壽險新契約保費衰退17％，主要有三大因素，一是美國持續升息，資金轉往高利美債，利變保單賣不動；二是市場前景不明，保戶對投資型保單觀望，銀行通路也縮手；三是政策效應，強化監理讓利變保單宣告利率未如市場預期大幅拉升，投資型保單新制7月上路，保單賣相變差，買氣自然不振。

壽險業今年僅6、7月有投資型保單新制前搶購效應及保費遞延，連兩月單月新契約保費皆賣超過700億元，8月新制效應顯現，單月新契約保費又跌回500億元之下，8月僅賣485億元，同比年減105億元或17.8％，今年1月、4月、8月單月皆賣不到500億元。

今年只剩四個月，但壽險業新契約保費還不到5,000億元，可預期全年新約收入不僅會比去年7,730億元低，甚至難逾7,000億元，恐低於2007年的7,519億元，但可高過2006年的5,246億元，創17年來最慘業績表現。

8月壽險業投資型保單僅賣出133億元，創下2016年2月以來的七年半新低，年減115億元或46％，僅有二家壽險投資型保單賣超過20億元，國壽8月有35億元、安聯賣28億元，前八月壽險投資型保單新契約保費僅1,987億元，年減634億元或24％。

因保戶轉向固定利率保單以及有公司主推分紅保單，8月傳統型壽險新契約保費105億元，是2017年1月後再度賣破百億元，在投資型、利變型皆難賣後，壽險市場8月已轉向到分紅保單銷售。利變型保單8月賣出197億元左右，相較上半年每月維持200億元以上，下半年明顯買氣下降。