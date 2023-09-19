分紅保單之亂！金管會緊盯保誠人壽 聚焦「這3點」

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憂分紅保單爭議再起，金管會緊盯。保誠人壽分紅「神單」改版新上架16天就停售，金管會官員表示，已要求保誠人壽解決三大問題，一是分紅揭露方式要讓保戶「看得懂」；二是銷售不得讓客戶誤會有保證、投資、儲蓄的疑慮，三是分紅機制要明確。

金管會官員直言保誠人壽分紅保單主要有三大問題，第一是揭露內容，其分紅保單的DM（文宣）揭露方式，讓人不易理解。因每家壽險的分紅機制不同，無法強制揭露方式都要一樣，但必須讓保戶看得懂，富邦人壽分紅保單揭露內容相對就較單純、易理解。

保誠人壽日前停售的「愛美鑫」官網DM，只有30歲、40歲女性在10年期與20年期「中分紅」的試算，改版前熱賣的「愛美利」在保經代通路流傳的DM，只揭露「高分紅」的試算表，甚至強調第12年可有5％以上IRR（內部報酬率）；富壽DM上有張「紅利彙整表」，詳細列出各保單年度、保險年齡在低、中、高分紅情況下的假設分紅，較能讓保戶看得懂。

官員指出，一定要讓保戶知道分紅保單「不保證分紅」，如果只列出「高分紅」案例，易讓保戶誤會每年都可拿「高分紅」金額，且就算是保經代的DM，也應經壽險公司檢視，壽險業對旗下各銷售通路的DM都負審核責任。

第二是通路銷售問題，官員表示，之前曾看過保經代通路銷售保誠人壽分紅保單時，以IRR做主打，易誤導客戶以為分紅保單是有投資或儲蓄性質，跟該公司當初強調保障性質不符，且分紅沒有保證，以IRR促銷會讓人誤以為有「保證」。

第三是分紅機制，官員指出，之前抽查保誠人壽分紅保單，當中發現分紅機制不明確，有給保誠人壽意見，保誠之後推的分紅保單，也應參考意見修改，但新改版的分紅保單中，仍看到一樣問題，已要求保誠人壽改正已推出的分紅保單，從較熱賣的部分開始改善。

保誠人壽18日回應，將持續設計分紅保單，以因應保戶健康保障、子女教育、資產規劃與樂活退休等規劃。

官員表示，為讓壽險業未來推分紅保單能有所遵循，正研擬函令，明列分紅保單在設計上應注意的事項。