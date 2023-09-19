銀行保單銷售 掉了四成

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美國聯準會持續升息，銀行今年不賣保單改賣美債，對壽險新契約保費貢獻下滑。壽險公會統計，前八月銀行通路貢獻新契約保費僅1,684億元，比去年同期少1,319億元、減幅近44％，依此趨勢，全年銀行通路貢獻恐不到2,500億元，恐創2007年以來的17年新低。

今年6、7月投資型保單新制前搶購效應，主要靠壽險公司業務員及傳統保經代通路，業務員6、7月貢獻壽險新契約保費皆超過400億元，佔比提高到58％、55％，傳統保經代6月及7月共有199億元的業績。

但在新制上路後，8月壽險新契約保費降到484.7億元，壽險公司業務員單月貢獻下降到195億元，是2021年6月之後單月新低，亦是26個月來首月不到200億元，業務員業績占比也從50％以上掉到40％，為去年10月以來新低。

因壽險業務員通路銷售下降，8月銀行通路占比重回42％，為去年10月以來暌違11個月重回40％之上，但8月銀行通路貢獻新契約保費也只有207億元，仍是近四個月新低，與2021年到去年初每月皆在400億以上相比，幾乎是業績腰斬。

前八月銀行銷售保單只有1,684億元，占壽險新契約保費36％，全年若不到2,500億元，與極盛時期2018年的7,608億元相比，將少逾5,100億元的業績。

銀行通路先前最會銷售儲蓄性質高的保單，如躉繳儲蓄險、利變保單，到近年的月月配息類全委投資型保單，但今年利率及資本市場波動加上監理新制，投資型保單銷售大減，利變型保單也競爭不過美元定存及美債，銀行通路多改賣較好銷售的高利美債與美元高利定存，降低保單銷售力道。

但隨著市場預期升息將到尾聲，銀行通路近期不完全看衰保單。銀行業者表示，看好利變保單回溫與分紅保單市場，因現在已進入升息循環期間末段，預期利變保單將會慢慢回到銷售主流，其中最看好美元利變型保單，不論預定利率、宣告利率皆較新台幣高；分紅保單則因壽險公司陸續調升低、中、高預期投報率，近期在市場上也成為投資人資產增值的新選擇。