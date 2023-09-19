製造業無薪假 新增712人

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勞動部18日公布最新無薪假統計，目前有642家事業單位、1萬1,738人正在實施無薪假。勞動部指出，這一期仍以製造業增加712人較多，其中新增較明顯的包括一家自行車零組件業者與一家真空設備廠商，因受到訂單減少影響，分別通報140人與180人。

勞動部統計，這一期家數增加41家，人數增加848人，多數事業單位的實施人數在50人以下；實施期間多數為三個月以下。從實施人數來看，製造業仍是全行業別中無薪假最嚴重，有296家、9,879人，其次為批發及零售業159家、941人，支援服務業（旅行社）是第三，有94家、497人，其他行業低於百人。

勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，這次新增無薪假的行業中，製造業仍是增加最多的業別，其中又以金屬機電工業與資訊電子工業最多，有二家業者新增人數為多、實施原因為訂單減少。

其中一家為自行車零組件廠商，實施人數約140人，另外一家則是真空設備業者，實施人數從原本的10多人新增至180人，預計實施三個月、每月休8至10天。

資訊電子工業也有一家光學製品業者新增70多人，同樣也是因為訂單減少實施無薪假，占約資訊電子工業實施人數的一半。另外，金屬機電工業中，有一家燈具業者原本實施150人持續到9月底，但因為接到短單，而提早於9月初終止實施。

過去半年自行車零組件業實施無薪假的情況增溫，王金蓉解釋，主因是過去在新冠肺炎疫情期間，民眾減少大眾運輸使用，反而提高對於自行車的需求，但在疫情逐步解封後，市場需求減緩、導致訂單減少，導致廠商仍在去化庫存，也衝擊了國內的業者。