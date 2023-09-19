補貼進口蛋 政府、產業與人民三輸

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農業部補貼數以億顆計的進口蛋，並宣稱該政策是「全民得利」。然而，此舉非但沒有解決原來的缺蛋問題，尚造成政府、產業與人民三者皆輸的結果，宛如是最糟政策的示範。

■破壞市場機制，埋未爆彈

我國雞蛋幾乎是自給自足，我國每日雞蛋需求量為12萬箱（每箱200顆），引用農業部的雞蛋產銷資訊網站資訊，即使在最缺的今年3月，台灣每日仍能生產11.2萬箱的雞蛋，短缺量8千箱，即160萬顆蛋，聽起來數量很大，但供需缺口僅6.7％。

最容易的解決方法，應屬依照供需法則，供給不足下只要調高價格，則可降低需求，供需進而均衡，大為緩解短缺問題。雞農也有誘因增加產量，不久後價格就會下滑。

惟農業部（含升格前的農委會）卻是反其道而行，以蛋價審議委員會控制蛋價，使得蛋價偏離市價，部分蛋農不願意依其價格銷售，許多雞蛋轉往傳統市場，供給遂更趨緊俏，民眾也更難在日常買到雞蛋，民怨日益沸騰。

■補貼進口蛋治絲而棼

為應對排山倒海而來的輿論壓力，農業部想出引進外國蛋一招。國內農產品短缺，進口外國農產品並不少見，但農業部卻是以補貼外國農產品的方式解決問題，在國際上相當罕見。

政府為快速引進外國雞蛋，初期甚至以空運方式專案進口，一顆蛋補貼金額高達32元之譜。3月至7月底共計專案進口1.4億顆進口蛋。供給大量增加，逐漸穩定國內雞蛋價格，6月蛋價還連降二次，8月前超市架上的雞蛋也不再缺貨。

看似蛋蛋危機都已解決，農業部還在記者會上夸言：「農業部吸收的（進口蛋）價差約5.7億元，使得消費者每顆雞蛋減少2.2元的支出，3月～7月共有30億顆蛋，創造整體政策效益達到60億元，高達10倍以上。」

■扼殺國產雞蛋產業發展

殊不知，大量的進口蛋進入市場，進一步壓低蛋價，直接衝擊國內雞蛋產業，縱然雞蛋產銷資訊中的蛋雞數量與產蛋箱數，都呈現持續上升的趨勢。惟從產業界人士的說法，蛋雞與產蛋數均同步減少。

政府壓抑蛋價，已讓蛋農獲利銳減。專案進口大量的雞蛋後，進一步扼殺蛋農的生機，市場蛋價減少2.2元，蛋農每賣出一顆跟著少賺2.2元，農業部宣稱政策創造60億元效益，並不是憑空產生，而是大部分由蛋農吸收。

許多小型蛋場在獲利驟減或無利可圖下，直接退出市場；縱仍在勉強經營的蛋場，也缺乏增產誘因，以老母雞硬撐，才會讓市場上的數量出現下滑。無怪乎，9月起非但蛋價調漲3元，市面上又再度出現缺蛋現象。

若依照該部的規劃，持續專案進口至明年6月，將使更多的蛋場消失，重擊歷經一甲子建立的雞蛋產業。屆時原本規畫短期的專案進口，將被迫常態化。

■民間專案進口惹議；食安陰影難解

尤有甚者，農業部委託民間辦理專案進口不斷出現重大爭議：如找一家資本額只有50萬的超思公司，採購8,800萬顆的巴西雞蛋，遴選過程草率，疑點重重；農業部還任意延長巴西蛋的保存期限至120天…等問題。

針對各項疑義，該部彷彿成為超思公司的代言人，一再為其辯護，遴選過程、進口詳細數據、財務、採購外國蛋雞場與進口蛋流向等相關資訊至今都不願意全面公開。國人已對農業部產生信心危機。

此外，食藥署逐批檢驗不合格率偏低，但市面的進口蛋卻多次出現瑕疵問題。包括上架所標示的保存期限踰越120天期限；巴西已淪為禽流感疫區，是否有進口疫區雞蛋仍未明確；另已查獲進口蛋混雜國產蛋，或標示國產蛋銷售。相關食安爭議一再發生，國人選用進口蛋意願低，連加工業者接受度也不高，5,402萬顆到期的進口蛋被迫銷毀。在混蛋問題未解下，還會降低所有蛋類的購買，波及國產蛋。

政府花費大量的公帑補貼進口蛋，打壓國內雞蛋產業的發展；引進流程缺乏完善的規劃，黑箱決策與圖利廠商疑雲重重，人民對政府信任度崩盤；政府對進口蛋把關不嚴，人民不敢食用，該政策勢將失敗，淪為政府、產業與人民三者無人受益的結果。