酒王茅台與彈珠汽水是親戚

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茅台近期與瑞幸咖啡合作「醬香咖啡」成網紅商品，在深圳與熟識的友人談及此事，對方主動要幫我叫杯外送來嚐嚐，可刷了數家瑞幸門市，均顯示早已售罄。

另名準備共進晚餐的業者表示：「不怕，帶了瓶茅台一起品嚐，等等加進美式自調醬香咖啡。」大夥晚間就吃飯配茅台，但說來慚愧，我實在記不得上次喝茅台是在何時，或是近年大陸打奢嚴厲，與官員餐敘往往不是配茅台等頂級酒、或更多是無酒飯局，因此友人喝到一半問：「可知茅台瓶裡玄機？」頓時讓往返大陸不少次的我滿頭問號。

谷歌了一下，未見繁體字頁面描述此事，直覺猜測台灣罕有人知道茅台瓶中乾坤。經介紹，如同彈珠汽水用彈珠塞住瓶口堵氣，點滴皆珍貴的茅台也有類似設計，瓶口有兩顆玻璃珠，不但多少防止瓊漿揮發，更讓斟酒時水流緩緩、好控制，不浪費玉液。

茅台包裝裡都附贈兩個小酒杯，「重要的是，當茅台倒不出、以為空時，取出兩個玻璃珠，就能再倒出最後一杯，俗稱發財酒。」

至於怎麼取出深鎖瓶口裡的彈珠，友人示範最接地氣方法，一腳踩著茅台瓶身，一腳用力削向瓶口，瓶口機關與彈珠頓時出現，並斟出發財酒。若非在地貪杯客介紹，境外人士恐不易發現該小機關，此事飯局也成一次實地演練、印象深刻的採訪。

「茅台一瓶可倒出56杯，象徵民族大團結。」友人侃侃介紹並同時催酒。「56杯有包含發財酒嗎？」「是不是該看容量標示除一下？」腦中出現的諸多疑問與算式的我最終被酒精阻斷，呈現出來的，只有拿起酒杯敬酒，以酒桌上大團結精神，來化解上述俗不可耐問題。隔天醒來，覺得自己還是下回品品醬香咖啡過癮就好。還好現在茅台還出了巧克力，可能更適合我。

禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康