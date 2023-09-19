ECB籲歐元區 緊縮財政打通膨

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歐元區消費者物價指數

歐洲央行（ECB）管理委員會委員暨希臘央行總裁圖納拉斯（Yannis Stournaras）17日接受媒體訪問時指稱，借貸成本很可能已經觸頂，目前歐元區各國政府應藉由緊縮財政政策來協助遏止通膨。

圖納拉斯表示：「貨幣政策已經竭盡所能對抗通膨」，「現在輪到財政政策來承擔責任。」他強調，更緊縮的財政立場不僅可與ECB政策形成互補戰略，而且還有助於改善公共債務的可信度及鬆綁與銀行的關係。

另一名歐洲央行管委會成員、目前為法國央行總裁的戴加洛（Francois Villeroy de Galhau）上周在一場金融會議上也提到，在ECB竭力抑制物價上漲之際，過度寬鬆的預算政策卻反將危及通膨再度攀升。

他在該會議上疾呼歐元區國家不要讓ECB對抗通膨的任務複雜化。ECB目前正致力要在2025年實現將通膨降至2％的目標。

戴加洛也呼籲：「政府必須避免過度擴張立場，導致通膨壓力再度加重。我們需要一個更具整合與重新調整的財政與貨幣立場。」

歐元區財長上周末在西班牙聖地牙哥舉行會議，財政政策是討論的主要議題之一。當時各國財長均同意，明年財政政策應該具有限制性，以幫助ECB抑制通膨與平衡投資需求。歐元集團主席多諾霍（Paschal Donohoe）認為，歐元區財政政策應謹慎小心，採取限制性立場，並與貨幣政策層面變化保持一致。

為了持續打擊通膨，ECB上周在決策會議上連續第10次升息，將基準存款利率調高1碼到4％、創下歷史新高，此外主要再融資利率也升至4.5％，邊際貸款利率則升到4.75％。

ECB在會後聲明表示，預期歐元區通膨將「長時間維持在過高水準」，因此該央行調高今明兩年的通膨預期，其中今年將達到5.6％，2024年降至3.2％，至於2025年才可能回落到2.1％水準。

該央行還暗示，長達一年多的升息循環或許已經步入尾聲。按照現階段評估，基準利率已經來到關鍵水準，只要維持夠長時間，將有助通膨適時回到目標。