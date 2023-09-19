英央本周料最後一次升息

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英國央行21日將召開9月貨幣政策會議，市場普遍預期將再次升息1碼。但這可能是此次緊縮循環最後一次升息，原因是經濟降溫令決策官員日益感到擔憂。

路透近日訪調65位經濟學家，除一名受訪者外，其餘人皆預測英國央行9月例會將把利率從5.25％調升至5.5％。這將是2007年以來最高水平，且為該央行連續第15次升息。

金融市場則沒有那麼篤定，利率期貨顯示英國央行仍有25％機率維持利率不動。但兩者皆認為，自2021年12月以來的升息周期已進入尾聲。

英國央行此波升息循環起始於0.1％，若利率在5.5％達到峰值的話，這將是英國史上第四大緊縮週期，僅輸給1980年代晚期、1970年初期與晚期的三次週期。

歷史經驗顯示，大幅升息通常伴隨著經濟衰退。英國央行負責決策的貨幣政策委員會（MPC）官員也開始考慮此問題，擔心先前14次升息衝擊尚未完全反映到實體經濟裡。

英國近日公布的經濟數據大多疲弱，包括7月國內GDP月跌0.5％超乎預期，顯示英國央行升息冷卻需求的策略奏效，令市場更確信央行總裁貝利「此波升息循環更接近尾聲」的發言將成真。

英國產業組織Make UK在18日便以「經濟充滿不確定性、工業產出大跌」為由調降製造業今明年展望，2023年產出估下跌0.5％，跌幅高於先前預估的0.3％，2024年料僅成長0.5％。該組織亦預測，英國今明年經濟估分別成長0.5％與0.4％。

然而，英國通膨率遠高於其他先進國家，且薪資增長強勁恐助長通膨壓力，這些因素恐怕加劇英國央行貨幣決策難度。

路透訪調經濟學家後預測，受到汽油價格飆漲影響，英國訂於20日公布的8月CPI年增率恐怕回升，從7月的6.8％升至7.1％，逆轉先前降溫趨勢。