矽谷就業寒流未止 思科再啟動裁員

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根據加州政府文件，總部在聖荷西的網路設備大廠思科（Cisco）準備10月在南灣區裁撤350名員工，為今年來第二輪裁員行動，顯示矽谷裁員風潮仍未停止。

文件顯示思科將在10月16日執行裁員行動，開刀對象為其在聖荷西與米爾皮塔斯的辦公室，前者裁撤227人，後者為123人。裁員目的是著手重整和精簡運作的一部份。其3月已針對這兩個地區和舊金山等辦公室合計裁員673人。

思科跟其他美國科技巨頭近一年來持續裁員。像思科去年底一次裁員逾4,000人，占其全球員工總數約5％，為去年科技業裁員規模最大的其中一例。其目前員工總數逾7.5萬人。

儘管思科今年來兩輪裁員人數均明顯低於去年，裁員數也一次比一次少，但仍顯示美國科技業的就業寒流還未結束。

思科財務長海隆（Scott Herron）之前在法說會上表示裁員是要「再平衡」而不是為節省成本，因為公司財務穩健。截至7月29日止前會計年度營收成長7％至126億美元。按15日股價收盤56.04美元計算，市值逾2,272億美元。

思科要重整和精簡運作，是因為近幾年競爭激烈，尤其來自雲端領域的競爭壓力愈來愈大，所以要把經營焦點從硬體轉向軟體和服務，包括工程師、管理層和技術輔助人員等成為其多次裁員的開刀對象。

科技巨頭多次裁員行動可能對被裁員工，乃至科技產業都造成巨大影響。雖然許多被裁員工擁有高度技術和豐富經驗，但在矽谷裁員潮下讓他們很難找到同類型工作，並逼使他們減少消費，從而對當地經濟產生連鎖影響。

在競爭變更激烈而令企業有削減成本壓力下，只會引發科技業裁員潮和不斷重整。即使企業短期內能保持競爭力，但仍要面對整體產業長期不良後果。