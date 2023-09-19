UAW罷工 車用晶片股嚇趴

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UAW罷工十天美國汽車業損失慘重

美國汽車工人工會（UAW）上周末發動大規模罷工不只衝擊通用、福特、Stellantis三大車廠，也波及恩智浦（NXP）、德儀兩大車用晶片供應商，且隨著罷工時間拉長影響層面更為廣泛，恐將打亂三大車廠電動車布局，讓特斯拉獲益。

受此影響，恩智浦及德儀股價在15日收盤都下跌2％左右，而全球車用晶片代工市占率最高的台積電也在18日收盤下跌3.2％。

除了上述業者首當其衝外，近年擴大投資車用晶片市場的高通，以及車用記憶體晶片領導業者美光，也可能因罷工抗爭持續而受到波及。

產業專家表示，這次罷工的時間長度及上游供應鏈對三家車廠的曝險程度，將決定罷工對整體產業甚至是美國及全球經濟的影響規模。這次UAW針對三大車廠的特定廠房發動罷工，目的就是為了拉長抗爭以便對資方施壓。

若論供應鏈曝險程度，去年營收有52％來自車用晶片的恩智浦，以及25％營收來自車用晶片的德儀首當其衝。相較之下，台積電只有5％營收來自車用晶片。

研究機構Anderson經濟集團營運長席爾（Tyler Theile）估計，若這波罷工持續十天，對美國造成的直接損失金額將達56.2億美元。

席爾表示，業者若能分散客源，較有機會避免這類突發事件衝擊財務表現。他以2019年通用罷工為例，當時罷工長達42天導致多家營收仰賴通用的上游供應商被迫停工，有些業者甚至為此裁員。

至於這波罷工對整體經濟造成的影響，席爾認為現階段情況還沒這麼嚴重。他表示2019年通用罷工確實造成密西根州陷入單季經濟衰退，但還不至於影響美國GDP。

這波罷工抗爭反而讓特斯拉從中獲益，因為沒有工會組織的特斯拉不用擔心罷工風險，且若UAW罷工進入延長賽，將打亂三大車廠的電動車布局進度，反而讓特斯拉有機可趁。

Wedbush分析師伊弗斯（Dan Ives）表示：「若罷工超過四周，將影響通用及福特明年上半電動車上市時程。」