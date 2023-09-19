Stellantis允調薪21％ UAW要更多

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美國汽車工人工會（UAW）自15日發動罷工至今邁入第五天，但勞資雙方依舊僵持不下。克萊斯勒母公司Stellantis上周末提出21％調薪幅度，卻遭UAW會長范恩（Shawn Fain）一口回絕，且工會除了要求調薪，還主張周休三日，恐大幅增加勞工成本。

Stellantis 16日表示願意針對2027年到期的合約調薪21％，其中包含立即調薪10％，但范恩強調工會「絕不接受」。他表示工會訴求「具有正當性」，因為近年汽車業大賺錢，通用、福特、Stellantis執行長薪資平均調漲40％，工會要求調薪40％只是讓基層勞工獲得同等待遇。

范恩表示UAW數十年來首度針對三大車廠發動大規模罷工抗爭，原因就是汽車工人受夠公司賺大錢卻讓勞工薪資福利「走回頭路」。UAW的訴求除了調薪之外，還包括每周工時縮短為32小時但享有40小時薪資，並讓退休勞工享有醫療福利等。

UAW罷工讓周休三日提案再度受到關注，假設工會談判獲勝，不只美國汽車業將率先實施周休三日，更有機會帶動其他產業效法，使周休三日成為未來主流。

康乃爾大學產業勞工關係學院院長克雷頓（Cathy Creighton）表示，UAW若成功爭取到周休三日將對整體產業帶來廣泛迴響。她認為UAW會提出這項訴求，反映疫情過後美國勞工更加重視工作生活平衡。畢竟汽車工人難以遠距辦公，因此縮短每周工時被視為改善生活平衡的重要手段。

UAW若談判成功代表三大車廠在協議的調薪幅度之外，還得負擔周休三日造成的額外開銷，整體勞工成本負擔更重。Stellantis發言人表示，假設旗下廠房實施周休三日，廠房人力必須增加至少25％才能維持目前的生產進度。

范恩對此不以為然。他表示勞工成本占汽車成本比重僅5％，即便公司在不調漲汽車價格的情況下將勞工薪資調高1倍，仍將獲利數十億美元。