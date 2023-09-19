巴菲特留後手！透過「祕密管道」持股台積電

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人工智慧（AI）無疑是今年市場最夯的概念，但「股神」巴菲特在去年第三季買進全球晶圓代工龍頭台積電，卻旋即在第四季反手大賣、今年首季全數清倉。但分析師指出，巴菲特透過旗下的專業投資基金新英格蘭資產管理（NEAM），仍祕密持有五大AI股，其中就包括台積電。

綜合外媒18日報導，巴菲特去年第三季透過旗下投資旗艦波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）買進台積電ADR共6,010萬股，但卻在第四季大賣5,180萬股，今年首季更索性清倉。由於這等操作有違過去「股神」買進好股就長期持有的價值投資法則，一度引發全球市場熱議。

對於外界質疑，巴菲特在今年股東會和訪日期間，讚揚台積電是世界上其中一家管理最優良的企業，在晶片業無出其右，但因憂慮台海兩岸地緣政治局勢緊張，最終決定清倉。

分析師指出，巴菲特先前曾表示，「AI猶如原子彈發明問世」，將徹底改變世界，但也質疑其在未來200年對世界的好處，認為人類應審慎看待AI技術的發展。先前對台積電ADR做出清倉的只是波克夏海瑟威，事實上，巴菲特仍留有後手。

分析師表示，巴菲特1998年曾收購再保險公司通用再保險（General Re），因而擁有該公司旗下的專業投資基金新英格蘭資產管理（NEAM）。儘管巴菲特對NEAM投資組合的監督不及他對波克夏核心投資組合這般密切，但NEAM持有的6.9億美元部位仍屬波克夏資產的一部分。因此，外媒或投資機構有時會把該基金的持股歸類為巴菲特的「祕密」投資組合。

目前NEAM就持有五檔AI概念股，包括台積電、蘋果、恩智浦、博通和Alphabet。根據美國上市監管文件13F披露，截至今年第二季底，巴菲特透過NEAM，仍持有22,325股台積電，截至9月15日，市值約199萬美元。分析師認為，至少在投資策略角度而言，巴菲特與AI的距離並非那麼遙遠。