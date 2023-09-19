上海超級工廠達陣 第500萬輛特斯拉 誕生

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成立20年後，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）終於在上周末達到500萬輛的生產里程碑，距離上一次達到400萬輛，中間僅隔六個月。對此，特斯拉執行長馬斯克發文慶祝。

綜合外媒18日報導，特斯拉於美國時間17日在社群平台X上宣布，「本周，我們生產了第500萬輛汽車，感謝特斯拉車主一直以來的支持」。馬斯克也在X轉發上述貼文表示：「恭喜特斯拉團隊！那是很多車（That’s a lot of cars）。」

另據特斯拉在中國社群平台微博的發文，第500萬輛電動車剛好是上海超級工廠生產的珍珠白新款特斯拉Model 3 Highland。特斯拉日前指出，上海超級工廠的第200萬輛中國製造電動車於9月6日下線，在上海超級工廠中，要下線一台整車不用40秒。

據了解，達到500萬輛這一里程碑是在特斯拉於2003年成立約20年後，以及在2008年生產和交付第一輛汽車的15年後實現。

特斯拉的第100萬輛電動車是在2020年3月生產，意味耗時12年時間才達成。此後在產能與需求擴張下，每達成100萬輛所需時間越來越短，第二批100萬輛電動車是在之後18個月內達成，第三批100萬部電動車花11個月，第四批只費時七個月，第五批更只有六個月。

目前特斯拉正擴大國際布局，在美國內華達州、德州、加州、中國上海、德國柏林已有五座超級工廠，在紐約有一座太陽能電池工廠。而墨西哥超級工廠正興建中，預計2024年完工。

據土耳其媒體安納杜魯新聞社（Anadolu）17日報導，正在紐約出席第78屆聯合國大會的土耳其總統艾爾多安與馬斯克見面時，兩人花了大概45分鐘討論特斯拉在土耳其設廠一事。

艾爾多安辦公室表示，艾爾多安邀請特斯拉到土耳其興建新廠。馬斯克旗下的spaceX正與該國太空計畫合作，發射通訊衛星，馬斯克還想將Starlink服務引入土耳其。土國也正尋求協助，為本土電動車Togg研發電池。馬斯克5月曾經表示，可能在今年底之前拍板決定特斯拉新廠建置地點。