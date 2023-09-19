陸傳要求電動車供應鏈本土化

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近六年大陸汽車零部件製造業營收規模

隨著全球電動車市場蓬勃發展，中國正積極完善電動車境內供應鏈。日媒日前引述知情人士透露，早在2022年11月，中國政府已內部指示本土電動車廠使用中國產半導體等電子零件，這讓未來日本、美國、歐洲的零部件製造商，很可能被排除在外。

日本讀賣新聞報導，知情人士指出，2022年11月，中國工信部高層在中國汽車相關製造商的內部會議中做出「中國企業要使用國產零部件」的口頭指示。並針對電動車使用的半導體等電子零件，要求制定中國產零部件使用率的目標，若車廠未達標，可能會遭受處罰。

駐中國的外交人士表示，中國官員做出口頭指示的目的，是為了避免留下「排除外資」的證據，但透過工作計畫明確要求強化供應鏈的必要性，以確保中國每家車廠都使用中國產零件。

此外，中國工信部9月1日印發「汽車行業穩增長工作方案（2023—2024年）」提出，要建立健全汽車產業鏈、供應鏈安全監測評估公共服務平台，動態監測鏈上企業供應變化趨勢，及早辨識供應鏈安全風險。

報導指出，預計中國政府將檢查車用的中國產電子零件的使用情況，並引入汽車電池的認證制度。

由於官方口頭指示本土電動車廠使用中國產半導體等電子零件的舉動，將加快把外企排除出本土市場，這與中國政府不斷宣示的「高水準開放」相違背。

中商產業研究院稍早發表報告指出，隨著中國汽車零部件製造水準不斷提升，以及電動車發展帶動汽車零部件產業得到快速發展。2022年中國汽車零部件製造企業收入規模約人民幣（下同）4.19兆元，預計2023年將進一步增長至4.4兆元。

市場分析，截至目前，日本、美國、歐洲的零部件仍占據中國大部分市場，但中國車廠已和外國公司成立合資企業，藉此吸收外國技術，顯著提高汽車零部件製造技術。

中國車廠從生產燃油車快速轉型至電動車的過程中，正努力建立一套系統以取得核心電子元件，且不需仰賴外國零件製造商，當前中國車廠已掌握驅動裝置以外的所有相關技術。

相關人士警告，如果中國車廠在電動車零部件製造方面積極競爭，日本、美國、歐洲的製造商將失去國際競爭力，中國產品將進而主宰全球市場。