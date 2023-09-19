WSJ：陸經濟困境 恐勝30年前日本

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當前中國經濟欲振乏力，經濟學家將其與1990年代後陷入經濟停滯的日本相比，認為兩國情況幾乎如出一轍。華爾街日報18日報導，中國許多方面甚至比當時的日本更棘手，包括更高的公共債務水準、更糟的人口結構、更緊張的地緣政治局勢，及對民營經濟的整頓。

華爾街日報這篇題為「中國經濟困境堪比30年前的日本？可能更甚」的報導指出，1990年代初，日本房地產和股市泡沫破裂後，經濟開始走下坡，長期未能反彈。

中國也是如此，在經歷多年高速經濟增長後，房地產泡沫破裂。中國消費者目前正提前償還房貸，儘管政府採取一些措施希望他們增加借貸和消費。但儘管利率降低，民營企業也不願投資，意味貨幣寬鬆可能會失去效力。

其他方面，中國面臨的問題比日本更加棘手，例如人口正加速老齡化。中國人口數量從去年就開始下降，而日本卻是直到2008年，也是其泡沫經濟破滅近20年後，才出現這種情況。

更糟糕的是，在邁進富裕國家行列之前，中國似乎正進入一個長期增長率疲軟的時期，即「未富先衰」。世界銀行數據顯示，去年中國人均收入為1.2萬美元，遠低於1991年日本2.9萬美元的人均收入水平。

再來是債務問題。摩根大通數據顯示，如果計入地方政府的表外借款，去年中國的公共債務總額與GDP之比為95％，而1991年日本的這一比例僅為62％。

就連中國面臨的外部壓力也更加嚴峻。日本從未面臨「新冷戰」的風險，部分專家認為，美中關係現在就是新冷戰。美國及盟友採取一些措施阻止中國獲得先進技術，並降低對中國供應鏈的依賴，這引發今年外國對中國直接投資驟降，從長遠來看，這可能會大為減緩中國的經濟增長。

但報導指出，這不意味著中國一定會重蹈日本多年經濟停滯的覆轍，中國有一些日本當時沒有的優勢，但若不採取更有力行動，就可能會陷入與日本類似的長期經濟低迷。