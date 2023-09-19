王毅會蘇利文 習拜會再露曙光

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在中美雙邊官員積極鋪墊下，「習拜會」再露曙光。中共中央外事辦主任王毅和美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）16至17日於馬爾他舉行多輪會晤，美方官員透露，兩人談及領導人會面的可能性。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國家副主席韓正也接力於美東時間18日會晤。

綜合外媒報導，王毅與蘇利文的馬拉松式會談長達12小時，議題涵蓋亞太事務、外交政策等，雙方同意保持高層交流。中國外交部表示，雙方同意繼續落實兩國元首峇厘島會晤達成的重要共識，舉行中美亞太事務磋商、海洋事務磋商、外交政策磋商。

白宮聲明指出，雙方討論中美雙邊關係的關鍵問題、全球和地區安全問題、俄烏戰爭以及兩岸問題等，強調台海和平與穩定的重要性，並承諾維持戰略溝通管道，在未來幾個月內就美中關鍵領域進行更多高層接觸和磋商。

外媒引述美方官員會後透露，王毅和蘇利文於會中討論兩國領導人會面的可能。目前各界期待再次舉行的「習拜會」最有可能於11月在舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領導人非正式會議登場。

王毅與馬爾他總統維拉（George Vella）會面時指出，本次中美雙方圍繞如何穩定兩國關係、有效管控分歧、探索互利合作，以及為應對全球性挑戰承擔中美各自應盡國際責任等，進行長時間全面、深入和有益溝通。

與美方官員會晤後，王毅隨即轉赴俄羅斯進行4日訪問，舉行中俄第18輪戰略安全磋商。在中美關係尋求和緩、俄烏戰爭持續之際，美國仍對中國向俄羅斯提供支持表達關切。

另一方面，中國國家副主席韓正已前往紐約出席第78屆聯合國大會。美國國務院公布，布林肯於美東時間18日與中國國家副主席韓正會面，有望進一步為「習拜會」鋪路。

對於中方APEC與會情況，中國外交部發言人毛寧表示，中方很重視APEC作為重要的多邊經濟合作機制的作用，中方願意同各方一起推動今年的會議取得積極成果。