瑞銀：估陸車廠2030年剩10家

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中國車市競爭激烈，不少電動車廠仍深陷虧損。瑞銀最新分析，中國電動車產業一直處於整合期，但以日本仍有六至七家主要車廠的經驗來看，預測到2030年中國仍會有10～12家具規模的車廠，以不同方式運作。

對於車市競爭，各領域專家紛紛提出不同觀點。中國電動車廠小鵬汽車副董事長顧宏地4月指出，隨著中國電動車市場的激烈競爭蔓延到全球舞台，預期未來10年，全球汽車業將縮減到只有10家公司。

匯港通訊報導，瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻預計，2022～2030年中國車廠的全球市占率將從17％增至33％，成長接近1倍。至於傳統車廠的全球市占率將從81％跌至58％，其中結構性萎縮的燃油車領域受到的衝擊更大，這可能打亂全球供應鏈格局。

另外，瑞銀稍早拆解中國電動車巨頭比亞迪的電動車型「海豹」，對其進行深入分析，目標是評估中國主要電動廠的全球競爭力。瑞銀的結論是，海豹與競爭對手相比擁有約15％～25％的成本優勢。

針對歐洲委員會13日宣布，將對從中國進口的電動車展開反補貼調查一事，鞏旻表示，即使中國車廠在歐洲或東歐地區設廠，中國車廠仍有25％的成本優勢。此外，目前比亞迪電動車與特斯拉電動車的技術差距，已大幅收窄中。

然而，比亞迪電動車雖有80％零部件是自製，但仍要採用瑞典企業的零件及高通5G晶片。對此，鞏旻表示，由於華為5G手機Mate 60的晶片已是自主研發，而電動車所需晶片技術比手機低。因此，比亞迪電動車所有零件都可用中國產品。鞏旻估計，一旦高通5G晶片遭到禁運，比亞迪電動車可全部用中國產零部件。