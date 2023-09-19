拚經濟 陸房地產稅立法暫緩

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大陸政府為拚經濟，有望繼續開出優惠稅負藥方。據官方公布最新立法規劃，增值稅法、消費稅法、關稅法等都進入提請審議名單，但是過去多次傳出將開徵的房地產稅立法、個人所得稅法修訂則未在其中。專家分析，主要是考量目前經濟情勢，且不排除下調個人所得稅得的可能性。

證券時報18日報導，「14屆全國人大常委會立法規劃」近日公布，大陸多位財稅領域專家認為，增值稅、消費稅、關稅立法等相關流程，可望在本屆人大常委會任期內通過。暫緩房地產稅立法，則是考慮到大陸國內經濟形勢，此時推出任何增加稅負措施都要格外謹慎。

中央財經大學財政稅務學院副教授孫鯤鵬指出，個人所得稅法修訂未出現在「規劃」中，意味著短期內相關稅制和稅率可能不會調整。

報導稱，個人所得稅直接影響到居民收入，相關法律修訂備受關注。大陸上次調整個人所得稅法是在2018年，當時透過人大審議，將個稅起徵點提高至月薪人民幣（下同）5千元。並引入子女教育、贍養老人、住房貸款利息等專項附加扣除，還首次將工資薪金、勞務報酬等四項分類所得，合併為綜合所得，採用統一的7檔超額累進稅率。

此後，大陸財政部又多次提出，適時推進個人所得稅改革修法，合理擴大納入綜合徵稅的所得範圍，完善專項附加扣除專案，優化稅率結構等。