陸主要經濟指標回暖 穩增長政策可期

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大陸統計局日前公布的多項數據釋放出經濟運行持續回暖的訊號。此外，包括新增信貸8月增加人民幣（下同）1.36兆元、製造業採購經理人指數（PMI）連續三個月回升等，近日陸續公布的多個數據也都釋放出更加積極的訊號。國民經濟延續恢復態勢，是一系列擴大內需、提振信心、防範風險政策舉措落地見效的顯現，下階段穩增長舉措仍將加碼。

統計局資料顯示，從生產端看，8月大陸規模以上工業增加值年增4.5％，比上月加快0.8個百分點。從需求端看，8月社會消費品零售總額年增4.6％，增速比上月加快2.1個百分點。投資方面，1～8月固定資產投資（不含農戶）年增3.2％，其中重點領域投資保持較快增長，基礎設施投資年增6.4％，製造業投資增長5.9％。

與此同時，統計局的數據也與近期其他數據相互印證：8月大陸製造業PMI回升至49.7，連續三個月回升；消費者物價指數（CPI）年增率由上月下降0.3％轉為上漲0.1％，生產者物價指數（PPI）月增率今年以來首次轉正。8月進出口降幅收窄，與6月、7月相比明顯回穩；8月人民幣貸款增加1.36兆元，較上年同期多增868億元，1至8月新增貸款也再創新高。

實際上，近期市場風險偏好還未完全回穩上升，實體部門信心有待進一步提振，為打好經濟復甦基礎，多部門正在推動更多政策落實。

首先，宏觀政策持續發力。中國人民銀行9月15日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5％存款準備金率的金融機構），釋放中長期流動性超過5千億元，當日還加量續做MLF（中期借貸便利），並時隔八個月重啟14天期逆回購，中標利率也下降20個基點。

招聯首席研究員董希淼表示，在大陸經濟處於回升接力的關鍵時刻，人行全面降準、下調政策利率正當其時。

下一步貨幣政策仍有調整空間，金融將繼續加大對實體經濟的支援和服務。

東方金誠首席分析師王青認為，財政政策方面，第四季進入專項債發行「空窗期」，有可能推出兩項增量措施，包括靈活運用專項債限額空間，加發專項債，以及上調政策性開發性金融工具額度，重點支持基建投資。

其次，大陸擴內需穩外需，更多舉措也在醞釀中。穩投資方面，大陸發改委近日向社會集中公開推介一批民間投資項目，4,894個項目總投資約5.27兆元，城建、農業、旅遊等項目數量較多，城建、公路、水路港口等專案規模較大。發改委表示，下一步將密切跟蹤相關專案後續落實情況，推動儘早成功吸引民間資本參與，為民間資本提供更多投資機會。同時，組織各地持續向民間資本推介符合條件的專案，全方位調動民間投資積極性。

穩外貿方面，大陸商務部將繼續推政策、抓落實，補短板、強優勢，針對市場和企業關注問題，進一步完善貿易政策的工具箱，比如推出提升加工貿易發展水準的專項政策、推出促進服務貿易和數位貿易發展的政策等。

大陸商務部研究院研究員周密表示，政策工具箱主要有兩類工具，一類是現有的工具會做一些調整，進一步提高政策效能；另一類是創新工具，比如為了支援數位貿易、綠色貿易，會探索新的工具，為企業提供更加有效和立體的支持。

針對房地產市場政策，王青表示，各類房地產支持政策將加快落實，各地在稅費減免、放鬆限購、提供購房補貼等方面的「自選動作」也會進一步加碼。這將在逆週期調控過程中有效增加宏觀政策的協同性，提振市場信心。