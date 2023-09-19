國銀7月外幣存款 增速趨緩

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外幣存款前十大銀行

國銀外幣存款7月增速趨緩，據金管會統計至7月底，國銀外幣存款餘額達13兆8,939億元、月增0.6％或829億元，單月增加數遠低於6月的1,716億元，增速明顯減緩。國銀預估，下半年隨企業營運資金需求拉高，外幣水位將再下滑。

7月外幣存款增加較多者，如永豐銀行328億元、華南銀行292億、中信銀行225億、台北富邦銀行167億元，四家就增加1,012億元，其他多家銀行呈現月減，整體月增剩不到千億元。

外幣存款最多仍是中信銀、兆豐銀行，7月底餘額分別是1.303兆元、1.241兆元，也是唯二破兆銀行；北富銀、玉山銀、國泰世華銀分居三、四、五名，均逾9,000億元；第六、第七的一銀、台銀有近9,000億元；華銀、永豐、台新銀分居第八至十名，有6,000億元～7,000億元。

中信銀行指出，7月外幣存款月增1.76％，主要原因為下半年為電子業旺季，部分客戶將中信銀作為主力銀行進行資金調度。7月底較去年同期成長逾18.08％，但預期下半年會開始下降，因為進入產業旺季，資金需求較高，為支應營運資金及款項支付等用途，存款水位將逐步下降。

北富銀表示，7月底外幣存款餘額9,812億元，月增1.73％但年減2.8％。主要是7月有大型企業營運資金匯入，推升外幣活存水位，但今年以來企業戶受出口衰退及外幣放款利率高漲影響，外幣資金需求降低，結果顯現年減。

一銀7月底餘額約9,000億元，較6月底及去年同期皆約減少3％。一銀說明，主要因美元利率持續走升，同業競相以高利率吸收外存，及客戶轉向投資高收益的國外債券等商品，且近期美元匯率走升，也促使部分客戶將美元獲利了結，結售為新台幣的影響。

台新7月底餘額約6,754億元，較6月微幅減少13億元，主因企業戶資金調度需求所致，前七月較去年同期增加591億元或成長10％，且7月底較去年同期增加1,571億元、年成長率30％，主要是持續擴大外幣資金池以賺取外幣資金運用收益。