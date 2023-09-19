純網銀拚突圍 Q4開辦新業務

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三大純網銀主要戰略

第四季三大純網銀續拚突圍，積極開辦新業務，盼進一步搶客，讓鯰魚效應持續擴大。LINE Bank18日宣布，推出「自助投保平台」，不論車主投保哪家車險保單，都可在平台試算、投保；將來銀行再推「自貸高級感II」房貸，利率維持「地板價」不變，貸款800萬元以上，設定費保有100％補貼，優惠條件不減。

據金管會統計，至第二季底，將來銀行開戶數達31.8萬戶、LINE Bank達157.2萬戶、樂天銀行17.2萬戶，三家合計已破200萬戶；其中，以LINE Bank開戶數成長最快，目前開戶數已破160萬戶。近期純網銀頻頻出招，盼透過業務推出導入新客戶。

LINE Bank趁勝追擊，7月推出聯名信用卡後，18日再推「LINE Bank自助投保平台」，因多數汽機車車主在續保車險時，都選擇以原本的保單內容，直接繳費續保，往往已忘記首次投保的詳細保險內容，且多年來用車習慣改變，所需保障也不同，這次新平台可一次解決痛點，無論原先向哪家保險公司投保，年度車險到期或原單續保前，都可先到LINE的投保平台，免費試算所選方案的保費金額。

將來銀行則是三家純網銀首推房貸，近日推出新版「自貸高級感II」房貸，利率維持「地板價」不變，首購及自住2.06％，是「實打實」地板價；第二戶2.37％；第三戶以上、豪宅及小套房2.47％，相較市面上利率更優惠。另，針對貸款800萬以上的房屋轉貸、原屋融資案，設定費有100％補貼。

樂天銀行則強調不打價格戰，從「輕財管」角度切入，6月攜手基富通合作在線上銷售基金，主打「一鍵開戶」服務，客戶要買共同基金，不用再填寫繁複個人基本資料，最快3分鐘內完成基金帳戶申請；面對LINE及將來銀來勢洶洶，市場期待第四季樂天是否推出更多「殺手應用」。