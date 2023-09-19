民銀結合信託 攻危老重建商機

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政府鼓勵都市更新與危老重建，被視為金融業ESG的一環，近年民營銀行也加入危老重建之列，結合信託機制協助地主或建商降低資金風險，或協助地主自建來提高銀行土建融業務，台北富邦銀今年洽辦的都更與危老案件已破百件，玉山銀行也逼近百件。

北富銀指出，除融資規劃外，危老重建及都更案多數產權複雜，透過信託機制，讓地主或建商各自將土地及興建資金交付受託銀行，依簽訂的信託契約約定控管，在建物完工後，按預先協議或都更計畫等方式分配，可增進地主與建商間的互信及開發案的穩定。

統計2010年至今年7月，北富銀累計洽辦（含結案）74件都更案、39件危老重建案，累計規劃融資額度逾新台幣887億元。早年主動投入土城金城路社區331震災戶自主更新案，2010年5月住戶順利完工入厝，成為第一家協助住戶自辦都更並率先完工的金融機構；後續完成台北市士林、南港、內湖、北投等多處都更，及松山「國美敦南樞苑」知名指標性都更案。

玉山銀行長期關注ESG永續發展，除環境面的節能減碳，也重視社會面的正向影響力，在危老重建業務上，有別於一般民營銀行，不僅參與建設公司合建融資，亦支持個人自地自建案。統計到8月底，玉山危老及都更核准件數95件，累計核准融資額度約92.13億元，且可搭配不動產開發信託及外部第三方建經公司工程查核，保障地主權益，降低資金被挪用風險，未來將持續推動重建都市新風貌，讓國人有更舒適、安全的家。