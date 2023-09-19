專家：金融業應扮節電賦能角色

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響應政府淨零目標及鼓勵節電，公股行庫樂作政策領頭羊，但節電成果恐已出現瓶頸。專家指出，金融業可節省的用電、購買的綠電都有限，應著重在政策對各產業設下目標的情況下，擔任「賦能」角色，以金融力量引導及協助所有產業節能減碳。

以台灣金控來說，2020年、2021年溫室氣體排放量比前一年減少3.75％、4.69％，但2022年溫室氣體排放量比起前一年只減少0.47％，用電度數方面，2021年比前一年減少用電200萬度，2022年年減不到100萬度。兆豐金控用電度數減少有限，2021年用電度數比2020年少了1萬多度，2022年不減反增。

其他公股行庫近年統計基準各有不同，不過在確立節電目標上，部分以2020年作為基準年，2023年只要達成節電5％以下，可見在節省用電上，能做到的相當有限。

專家認為，金融業比起其他高耗能產業，節電、買綠電都有「能力上限」，該如何進一步協助節能？反而應跳脫「用電者」的角色，成為「賦能者」。

BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛指出，金融業的節能工作，「自身節電」或「自己買綠電」不是最重要的，應是在所有產業的節能工作中，擔任「賦能」角色，台灣應從政策開始大膽設下目標。例如過去曾經設下「禁賣燃油車」時間點，不過後來因相關產業業者抗議而改變政策力道，若政策能訂出較有力道的規定，讓各產業在必須符合法規的要求下進行設備更新、轉型，就會需要資金，這時金融業就能出手協助，達到間接對整體節能的貢獻。