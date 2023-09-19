國壽攜在地優良診所 推i禮賀

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著現代生活的快速節奏和不良生活習慣，代謝症候群已成為現代人普遍面臨的健康問題。依國民健康署調查，20歲～64歲民眾代謝症候群盛行率為24.8％，相當於每四人當中就有一人罹患代謝症候群，要是不及早檢查治療，將比一般人增加2倍～6倍罹患心臟病、腦中風、高血壓或糖尿病風險。

國泰人壽表示，為關懷保戶健康和實踐在地關懷，國泰人壽嚴選優質在地診所，推出保戶限定的「i禮賀─就愛你健康」專案，去年於桃園地區試行，現已推展至新竹、台中、台南等地，至今已吸引近3,000名保戶參加。

去年國泰人壽與桃園同心醫療體系合作，領先業界推出「i禮賀-就愛你健康」專案，只要3分鐘完成線上預約，即可享有專屬且便利的健檢權益；若經醫師評估健康檢查結果有異常，即可於該診所銜接為期一年的健康管理服務，由診所醫師、衛教師、營養師、藥師組成的專業醫療團隊，提供客製化衛教、飲食運動建議、紅字複查提醒、用藥諮詢等照顧，讓保戶免於往返大醫院的舟車勞頓，即可就近完成從檢查、管理到追蹤的專屬健康管理服務。

以桃園保戶呂先生為例，平時工作忙碌，疏於照顧自己的健康，在業務員的邀請下參加i禮賀健康檢查，檢查結果發現有血糖偏高情形，醫療團隊隨即啟動健康管理服務，除了每月電話關懷、每季定期回診，平時還有線上團體衛教班的飲食、運動指導，經過1年客戶血糖恢復到正常值，提早化解危害健康的潛在威脅。

國泰人壽指出，「i禮賀─就愛你健康」 專案於今年4月將服務範疇擴展至新竹、台中、台南等地，合作診所累計近十家，連結在地優良診所和各地業務單位，逐步建構起最接地氣的健康服務網絡，還能透過「FitBack健康吧」養成健康習慣，解鎖任務獎勵、兌換好禮，讓健康照顧不再是沉重負擔。