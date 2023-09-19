台壽高齡友善調查 揭露痛點

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台灣2023年高齡友善調查

台灣高齡友善還得再加把勁，中信金控子公司台灣人壽攜手「網路溫度計」舉辦2023「高齡友善調查暨論壇」，全台22縣市「行動無礙」、「交通暢行」、「居住友善」與「生活照顧」四大高齡友善指標，平均分數勉強守住六字頭。

其中「高齡社區租屋」、「騎樓方便銀髮通行」、「減少銀髮交通傷亡」滿意度更是倒數前三名，通通不及格，多數民眾對銀髮住、行友善度投下不滿意票。

台壽董事長鄭泰克以「高」年級生身份分享，出門時紅綠燈秒數經常來不及通過、騎樓高高低低也讓人膽顫心驚，「高齡友善」不僅攸關人民幸福感，更是一個進步國家的關鍵指標，每一位國民都應該關心高齡友善議題，因為這也是關心自己的未來。

這次高齡友善調查參考WHO高齡友善城市指南，先從民眾最關心的住、行議題調查四大指標滿意度，其中「居住友善」指標平均62.6分低空飛過，但政府力推的社會住宅政策滿意度僅60.6分勉強及格；「高齡租屋」更是所有項目最低分（52.6分），銀髮族成為租屋市場弱勢族群。

內政部營建署副署長徐燕興提出「雞尾酒調法」，整合跨領域資源推動社會住宅，中央亦致力「租屋友善化」，並加碼長者租金補貼，希望實現完全友善高齡。新北市副市長朱惕之指出，未來新北市65歲以上符合社會住宅資格者，抽中即可安居至終老。桃園市政府都發局長江南志指出，實現樂齡安居，除了改善硬體更要兼顧軟體，營造適合長者生活的環境，是下一階段中央和地方政府應該要關注的重點。

高齡長者「行」的友善同樣有待加強，調查結果顯示，「交通暢行」指標平均分數最高，但也僅有68.3分，「大眾運輸提供禮讓銀髮服務」滿意度居所有項目之冠71.3分，勉強站穩七字頭；而「行動無礙」指標平均62分、在四大指標中吊車尾，其中「減少銀髮交通傷亡」（58.6分）、「騎樓方便銀髮通行」（57.2分）兩項分數都不及格，長者出門步步驚心。

如何終結「行人地獄」窘境？交通部公路總局局長陳文瑞表示，中央目前從「路口」、「路段」兩大方面著手，盤點全國多事故地點、讓行人穿越線退縮，同時編列預算改善硬體設施。台中市政府交通局局長葉昭甫則提出串接新舊城區，打造行人友善環境，滿足長者在車、站、路上的大眾運輸硬體需求，進而減少私人運具量，有機會降低長輩交通事故發生率。

在老後安居規劃，近八成（76.8％）的民眾支持「共享型」養生村，過半數的民眾有意願入住；提到敬老社福補助政策，各縣市補助規定不同，往往必須往返居住地和戶籍地申請補貼，高達82.6％的民眾認為需由中央整合，希望社福補助能就近請領，提供友善便民服務。

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥指出，長者比例不斷增加，用路安全更要從行人角度來思考，由「車本」轉換到「人本」城市，只有在觀念上根本改變，才能逐步落實高齡友善。

台灣人壽長期關注高齡公益，致力推動銀髮友善環境，並串連中央、地方等產官學界跨領域專家參與，透過關鍵意見領袖發聲，共同打造高齡友善幸福台灣。2023高齡友善調查參考WHO高齡友善城市指南，從住、行共四大指標以網路與電話訪查全台21歲以上民眾，有效問卷2,065份，在95％的信心水準下，抽樣誤差為±2.16％。