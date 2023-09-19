逾半民眾願住養生村 盼結合保險商品

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時代在變，跨代同堂不再是老一輩的優先選項，台灣有愈來愈多長者退休後願意入住智慧健康管理的養生村，具備一站式服務、全功能的養生宅甚至排隊還不一定住得到，一宅難求。

養生宅有多夯？2023「高齡友善調查」針對「養生村」議題進行大數據分析，高達76.8％台灣民眾支持共享型養生村的理念；過半數（54.9％）民眾有意願入住，理想中的養生村標配首選為醫療資源，而有智慧健康管理和多元社交活動同樣也受青睞，當然，有專人料理三餐、打掃居家等飯店式服務更加分。

養生村地點方面，逾6成民眾認為養生村適合在非都會區，也有民眾偏好六都，其中有近三成民眾屬意新北市，離塵不離城慢的六都近郊生活蛋白區，也許是民眾享受慢活生活的另一項選擇；過半數期待保險商品結合養生村，提供入住資格的養生村保單，更偏好透過保費抵減入住費用，透過保險規劃提前部署第三人生。

壽險業在帶動產業高齡友善轉型長期扮演關鍵角色，台灣人壽策略長暨資深副總葉栢宏表示，妥善的保險規劃可以解決高齡者財務、醫療、健康、生活、心理方面五大需求，調查結果可見民眾對保險商品結合養生村的期待，而結合健康設備與細緻服務的共享型養生村已是國際趨勢，他認為壽險業者可以從居家養老和機構養老兩方面解決高齡租屋的困境，在居家養老服務上整合所有廠商，做好一站式服務；在機構養老方面做好建置與經營，扮演健康與養老的整合專家。

衛福部看好銀髮友善住宅將成為未來最大的內需產業，讓許多康養服務具體落實。桃園市政府都發局局長江南志說，在終老階段讓長者保有原本的生活、活得快樂是健康關鍵，養生村的設計，關鍵不僅是環境，更重要的是生活。台大建築與城鄉研究所教授林建元認為，高齡化社會在世界各國都是第一次面臨的全新挑戰，建議壽險業者應提供多樣化的市場選擇，若能在地老化也能減少孤獨感所引起的心理疾病。