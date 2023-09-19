保聯建新廠 射四箭深耕台灣

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東京奧運台灣射箭男團摘銀，在台刮起一陣射箭炫風，弓箭代工起家的保聯企業，近期把握經濟部中小企業處推出「中小企業加速投資行動方案」，於今（2023）年3月通過該計畫投資近5億元於台中豐原興建弓箭運動用品新廠，藉由政府的支持及專業的指導，升級新設備、新技術，有效提升生產力，預估新廠將提升66％產能。

保聯企業成立於1986年，主要生產運動及打獵用品，包括複合弓、反曲弓、十字弓、木箭、鋁箭、玻纖箭及相關配件等，產品行銷歐洲、紐澳、中南美洲等20餘國，耕耘長達30年後，2015年二代接手，將代工經驗轉化，成立自有品牌「EK Archery」並在歐洲設立銷售據點，透過經驗的累積一舉拿下歐洲市占第一。

身為台灣企業的保聯也不忘回饋家鄉，長年贊助許多偏鄉學校射箭設備、服裝，讓學子們能無後顧之憂的訓練、參與比賽，並舉辦社區活動邀請鄰里認識射箭，保聯表示，弓箭在台灣的知名度、場地仍有很大的進步空間，但他們仍希望能透過保聯企業的品牌影響力讓更多的台灣人認識射箭這項運動。

針對這次運用中小企業加速投資行動方案於台中豐原興建弓箭運動用品新廠，保聯企業提出四大規劃：第一為智能生產，透過智能倉儲、智慧搬運車，在製程中進行階段性的生產自動化，第二則是跨部門間資訊的流通，利用APS、生產看板等軟體即時收集營運資訊並進行跨部門整合，有效協助管理部門決策。第三，實現ESG，在廠內架設水資源廠內循環、太陽能板、節能設備，目標流程無紙化，響應政府2050淨零排放。最後則是擴大品牌影響力，保聯透過與台灣學校建教合作，與勤益科技大學學生一同研究產品的創新材料，並將產品提供給台灣射箭隊使用，透過使用者的反應及回饋達到雙贏的局面。

這次參與「中小企業加速投資行動方案」，保聯表示，除了資金的支援，中小企業處的輔導專員所提供的專業建議也為興建新廠增添不小的助力，「射箭，一次只能瞄準一個目標」，保聯立志提供最好、最完美的產品，成為全世界最好的弓箭器材公司。（經濟部中小企業處廣告）