ESG永續策略管理師結訓 全員獲證書

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商研院（CDRI）主辦的第一期「ESG永續策略管理師」國際認證班，日前在商研院CDRI院址舉行「商研院永續策略管理師國際證照頒證儀式」，本次參與課程的學員共計38名，全員均通過測驗並將會取得由法國AFNOR所頒發的證書，以及來自新加坡CIX碳權交易中心的「碳權抵換證（每人200公斤）」，現場由商研院（CDRI）董事長許添財親自出席頒發證書。

商研院（CDRI）董事長許添財於致詞時，除了恭喜大家如期通過測驗，取得國際證照，也特別勉勵學員們，ESG永續轉型與數位轉型要相輔相成，財務帳本管理與碳帳本管理，齊頭並進，才能在新經濟時代與環境挑戰下，確保企業有效經營並規避相關轉型風險，不斷提高競爭力，而獲致永續發展契機。同時，也公布商研院為了持續協助輔導中小企業對淨零轉型的基本功—碳盤查，能夠「知難行易」、「省錢省事」，日前已開放《企業碳盤查DIY服務平台》，提供大家一站式、一條龍服務。該服務平台是透過訂閱整合機制與運算加乘服務的智慧化、自主化、平台化、雲端化、來讓企業領導人可訓練、指定專人管理公司組織的「碳帳本」，進一步化解「碳焦慮」。全員除可取得法國國際認證機構AFNOR所頒發的證書一份外，另有向新加坡CIX碳權交易中心的所購買的「碳權抵換證（每人200公斤）」。

商研院（CDRI）王建彬院長表示，本次「ESG永續策略管理師」學員反應熱烈，亦規劃第二期為期六天的課程，於10月13日至15日、10月20日至22日開出，對已上市櫃公司、欲上市櫃公司、國際供應鏈廠商、出口歐盟與美國企業、取得公司融資貸款、提高企業形象、強化雇主形象、企業永續發展均有助益。

商研院（CDRI）亦開出兩天即可獲得國際証照，並抵12小時董監事時數的「永續領袖班」，有意者均可洽0910-663-570王先生。