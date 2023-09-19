陸牌過招蘋果 手機市場止穩

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全球前六大智慧手機第二季產量排名

為迎戰蘋果iPhone 15，陸資手機品牌群起突圍，在華為新機預購超乎預期之後，手機供應鏈傳出小米、傳音各自追加200萬至300萬支手機訂單，由於手機為這一波消費性電子需求低迷的重災區，蘋果及非蘋陣營競相推出新手機，加上陸資品牌廠追加訂單，供應鏈預期手機產業已經築底。

手機供應鏈表示，趕在蘋果新機上市前的空窗期，傳出小米、傳音各自追加200萬支至300萬支手機訂單，小米的出貨規模約1.5億支，傳音不含OLED機種約在8,000萬支左右，據分析，加單機種主要為低階機種，主要原因是二大品牌激烈競逐海外市場，尤其傳音在非洲市場屢傳銷售佳績，雙方在印度、東南亞市場短兵相接。

華為在今年6月開第一槍調高手機出貨，全年出貨目標從3,700萬支調高至4,000萬支，調高幅度約8.1％，即使新機Mate 60 Pro歷經四年，突破美國封鎖，被大陸消費者喻為「爭氣機」，趕在iPhone 15上市前，華為再加碼宣布Mate 60 Pro+以及旗艦折疊機Mate X5，預購也呈現秒殺盛況，但因屏幕主力供應商京東方、維信諾產能已經用罄，華為要再追加訂單面臨挑戰。

不過華為新機有90％以上零件國產化，Mate 60 Pro+更主打雙衛星通話，新機被視為華為出貨量可望重返一億支的分水嶺，該品牌若步出谷底，重返崛起之路，上游相關供應鏈可望跟隨大客戶重返成長。

蘋果及非蘋陣營新機盡出，使得低迷已久的供應鏈蠢動，相關供應鏈表示，這一波鋪貨需求可望延續至10月，11月之後要看新品上市後的銷售情況而定，大致而言，第二季已經觸底。

供應鏈也強調，這一波消費性電子需求低迷以智慧型手機為重災區，大中華區市場更是重中之重，隨著陸資手機品牌追加訂單，儘管需求還難以大幅度拉抬，但是再探底的機率不大，手機市場可望止穩。

另一方面，根據市調機構TrendForce的調查，今年第一季智慧型手機產量摔至十年新低水準，僅僅只有2.5億支，相當於年減19.5％，衰退幅度創下紀錄，前五大品牌年減幅度均逾二位數。