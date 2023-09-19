富士康 印度業務規模拚倍增

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富士康駐印度代表李嘉恩（V Lee）於LinkedIn上，發文向印度總理莫迪祝壽，他表示，富士康目標明年此時在印度的僱傭人數、外人直接投資、業務規模，都要再增加1倍。

目前富士康在印度南部塔米爾納督省，設立一座iPhone工廠，雇用4萬人。

印度媒體日前指出，印度生產的iPhone會晚幾個星期上市，富士康位在斯里佩魯姆布杜爾的工廠，將於第四季開始生產iPhone 15 Plus機型，目前當地已經開始生產標準版iPhone 15。儘管富士康印度廠已經開始生產iPhone 15標準版，但是現階段產能非常有限，仍然需要透過進口來滿足市場需求。

印度官方調查顯示，印度智慧型手機市場中，市占率前五大為三星的20％、小米的18％、Vivo 18％、OPPO 11％、Realme 8％，市場由三星和中國大陸品牌廠商分食，蘋果只能算在Others其他類中，凸顯出蘋果在印度還需要積極開拓市場。

另外，iPhone 15上市後，全球各地都傳出預購系統被擠爆的狀況，30分鐘內預購就被搶光，其中以iPhone 15 Pro Max最為搶手。蘋果供應鏈也積極備貨，搶攻11月的感恩節黑色星期五，以及中國大陸雙十一購物節。

為了iPhone 15系列大量備貨，鴻海董事長劉揚偉近期就前往河南鄭州園區視察，與第一線同仁交流，也瞭解園區最新營運情況。劉揚偉除了視察員工醫療衛生服務站、平安建設中心、宿舍環境、新廠房工地等，並親自檢視每個環境細節，體驗數位化的健康監測儀器，逐一傾聽同仁的反饋，透過面對面的交流，了解每個同仁的心聲。