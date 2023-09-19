台灣大衝影視 增資史丹比特

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣大哥大總經理林之晨19日透露，台灣大原本規劃投資台灣史丹比特系列電影公司（Stampede Entertainment, Inc.），將改為參與史丹比特母公司增資，雙方並將在台灣合作拍片，行銷國際市場。

台灣大去年規劃斥資10.5億元參加台灣史丹比特系列電影公司現金增資，以擴大影視內容IP投資，加速台灣大及團影音視業策略布局，但日前董事會決定取消參與台灣史丹比特增資。林之晨18日進一步透露，主要是投資結構改變，原本台灣大已在史丹比特母公司持股，未來將參與其新一輪的增資，但增加的持股及投資金額尚待公布。

林之晨強調，史丹比特創辦人以前是華納影業片場負責人，從華納影業離職後創業成立史丹比特，主要從事電影及電視劇製作，最有名是簽下知名童書作者並製作成電視及電影及簽下獨家IP，每年製作的電視劇及電影，也被影視串流平台包括Netflix、Amazon Prime等所採購。

由於史丹比特有很強烈的意願想要以台灣為基地製作世界級的影片，台灣大希望透過史丹比特在台灣拍片，讓台灣的影視作品能夠被全世界看到。

另外，台灣大上周末宣布KKBOX母公司科科科技（KKCompany Technologies）以不逾3,000萬美元收購台灣大子公司台灣酷樂時代，並以1,500萬美元參與KKCompany現金增資案，持股比例約2.8％。林之晨強調，音樂串流已是成熟產業，台灣大旗下MyMusic與其跟KKBOX競爭，不如把雙邊平台整合後協助KKBOX取得更大規模市占，以與全球品牌分庭抗禮，也讓台灣作品能夠行銷到國際市場。

因此，十月之後台灣大將改推KKBOX服務，年底前MyMusic用戶將升級至KKBOX、並於明年全面改用KKBOX平台，MyMusic員工亦全員留任。目前MyMusic約有近600萬戶，付費用戶約數十萬戶，MyMusic用戶10月中旬起將加入KKBOX。

此外，台灣大去年初宣布投資台灣聲音經濟第一品牌SoundOn集團，成為第二大投資人，林之晨說，未來雙方將積極開發Podcast與音頻市場，MyMusic與KKBOX平台整併後，也會協助SoundOn與KKBOX更緊密合作，SoundOn的聲音廣告則會和台灣大的TAmedia持續合作。