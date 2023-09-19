生成式AI商機 2028上看585億美元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

產業研調機構Omdia發表最新研究顯示，生成式AI應用市場規模將從2023年的62億美元成長至2028年的585億美元，年複合成長率達56％。隨著新創公司和大型雲端服務業者（hyperscaler）發布大型語言模型和擴散模型（diffusion model），生成式AI應用市場已於2023年呈現爆炸性成長。

預期從2023年至2028年，Omdia認為生成式AI四大應用情境將會是虛擬助理、建立現實世界的生成模型、寫作助理以及程式碼自動化生成等。就產業類別分析，以消費者為目標的應用情境，例如搜尋引擎和電腦，輔助藝術與攝影，還有媒體和娛樂產業，如遊戲開發、影片和音訊製作與生成，將是生成式AI最大的垂直應用產業。

再放大來看，由於生成式AI為大型AI軟體市場的一部份，企業對生成式AI表達強烈興趣，推動整體AI軟體市場表現超乎預期。

Omdia預測，生成式AI可望於2023年為AI市場增添30億美元營收（單純軟體不含應用），而2027年市場營收也上調至130億美元，推動2027年AI軟體市場總額達1,600億美元。

由於生成式AI正處於創新時期，市場參與者仍在實驗階段。Omdia提醒市場留意風險，包括曾出現偏見、幻覺（hallucinations）、事實錯誤以及侵犯版權等問題，且相關成本也遠高於傳統AI。