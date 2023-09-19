林之晨聊iPhone Pro比Pro Max更夯

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iPhone 15將於22日在包括台灣在內的全球40多個市場正式開賣，台灣大哥大總經理林之晨18日表示，雖然市場傳出Pro Max最缺貨，但他認為，iPhone 15 Pro 256GB才是最搶手，並且以鈦金屬色最受青睞，另外粉紅色的iPhone 15也相當受到果粉關注。

市場傳出Pro Max全球大缺貨，台灣甚至得等近兩個月才能拿到手機，但林之晨認為，Pro機型向來賣得比Pro Max好，加上今年Pro Max取消128GB版本，導致入門價和去年相比高出很多，另外，台灣果粉一向喜歡大螢幕手機，因此，也有不少喜好大螢幕的用戶紛紛降級轉買Pro或i15 Plus。

台灣大18日舉辦「2023台灣大哥大日月潭花火音樂會」預告活動，今年融入AI科技，將呈現AI擬聲共演、AI續譜貝多芬遺作等多項創新展演。

針對iPhone 15開賣事宜，林之晨說，iPhone 15系列手機整體預購量超乎預期，較去年 iPhone 14系列相比增加約7成，今年iPhone 15整體需求量估計比去年iPhone 14成長約1成以上，且傳出多款新機供不應求，而台灣第一批到貨量與去年差不多，且由於預購熱絡，因此，確定開賣時將供不應求。

另外，公平會日前對中華電信祭出開罰4,000萬元、台灣大3,600萬元，認為雙方在2018年有停止贈送「網內語音免費」等聯合行為，針對此，台灣大表示，已於9月14日傍晚收到函文，由於需於收到函文後15日內繳納，台灣大內部正研議後續處理事宜中。