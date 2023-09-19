尚騰揪堤維西 攻車用隔熱紙

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尚騰汽車集團多元拓展國內汽車事業版圖再下一城，攜手上市車燈零件廠堤維西導入韓國隔熱貼膜技術，雙方將成立合資公司，並於10月發布全新品牌「U盾」，亦同步推出號稱為「終極解決方案」的隔熱紙技術。

尚騰此次跨入隔熱紙事業，主要與堤維西集團旗下企業宇光合作，成立「尚宇先進應材」。據悉，除兩大集團之外，大股東還包括國內知名汽車百貨通路業者及車業大亨。

這也是尚騰汽車集團繼經銷包括PORSCHE、SKODA及KIA等汽車品牌，今年並取得屏東大鵬灣賽道經營權後，擴大介入汽車售後服務事業的另一代表作。

U盾已於國內部分特約通路上架，據指出，目前市場回饋都相當正面，未來U盾隔熱紙除在尚騰汽車經銷通路可提供車主選用，也將鋪貨至汽車百貨通路據點。

此外，目前尚宇也規劃將設立直營據點，第一個旗艦店可望落腳於堤維西總部所在的台南。

儘管目前國內車用隔熱紙市場已經相當成熟，不過尚騰分析，此次導入的全新韓國隔熱紙技術，採「外貼」方式，除具有過去傳統隔熱紙的紅外線及紫外線隔熱效果，更可真正達到玻璃、車燈等保護作用。

尚騰進一步表示，尚宇導入的外貼隔熱紙具有更強韌表現，可抵抗雨刷沖刷，因此可貼於車外，真正保護玻璃避免飛石等外力衝擊，為「隔熱紙的終極解決方案」。

此外，根據尚宇規畫，也將同步導入時下最流行的blackpink多彩隔熱貼，透過技術達成車窗可呈現包括粉紅色等不同色彩，將可滿足個性化車主需求。

對於這項投資案，堤維西說明，宇光為集團關係企業，長期以來即針對相關汽機車零件的優良產業做策略合作，宇光近年除修補產品之外，也希望可提供更貼近一般車主的服務。由於宇光此次合資案，將導入國內相當創新的隔熱紙產品，帶給國內消費者更多元的選擇，因此集團也樂觀以待。

不過堤維西也強調，相較於車燈本業，宇光的營運規模仍不大，因此現階段對公司業績影響比重也相當小。